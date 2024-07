De Oostenrijkse fabrikant denkt dat vibraties, veroorzaakt door zowel de nieuwe Michelin-compounds als de laatste specificatie van de RC16, de oorzaak zijn van de matige vorm van Jack Miller. De Australiër eindigde in de eerste seizoenshelft slechts eenmaal in de top-tien. Een aantal rijders had aan het begin van het MotoGP-seizoen problemen met vibraties, maar zij konden om de problemen heen rijden naarmate het seizoen vorderde. Miller en GasGas Tech3-rijder Augusto Fernandez bleven echter last houden van deze vibraties. “Miller heeft er meer last van dan de anderen”, erkent KTM-teammanager Francesco Guidotti in gesprek met Motorsport.com zusterwebsite Motorsport-Total.com. “Het is het pakket. We hebben sinds de start van het jaar problemen met vibraties. Die worden veroorzaakt door het nieuwe pakket. Jack en Augusto hebben op dit moment grote problemen. Hij kan het potentieel van de motor niet benutten zoals hij graag zou doen.”

KTM-merkgenoten Brad Binder en Pedro Acosta haalden meermaals het podium, Miller kwam niet verder dan P5 in Portugal. Daardoor staat hij met slechts 35 punten op de zestiende stek in de WK-stand. Op ditzelfde moment vorig jaar had hij al 90 punten verzameld. Door de matige prestaties heeft KTM hem al laten weten dat hij aan het einde van het seizoen het veld moet ruimen. Miller kreeg in eerste instantie te horen dat hij mocht aanblijven bij het satellietteam, totdat een opmerkelijke en wrede ommekeer werd medegedeeld en toch moet vertrekken. Fernandez, eveneens niet in staat om het maximale uit het pakket te halen, moest eveneens verkassen. Acosta maakt de overstap naar het fabrieksteam als teamgenoot van Binder, Tech3 staat aan de start met nieuwkomers Enea Bastianini en Maverick Viñales.

KTM hoopt dat Miller in de tweede seizoenshelft tot op het bot gemotiveerd is, om andere fabrikanten te overtuigen van zijn kwaliteiten. “Hij zal niet opgeven”, aldus Guidotti. “We concentreren ons nu op de overige races van dit seizoen en we blijven proberen. We zijn hier immers om races te winnen. Hij zal zeker willen bewijzen dat we een fout hebben gemaakt door hem niet nog een kans te geven. Uiteraard wil hij aantonen dat hij thuishoort in het MotoGP-veld. Ik kan me echt niet voorstellen dat hij de handdoek in de ring gooit. Hij zal tot het einde willen genieten van het rijden in de MotoGP.”