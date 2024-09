KTM bevestigt aanstaand vertrek van teammanager in MotoGP

Afgelopen week kon Motorsport.com al melden dat KTM van plan was om veranderingen door te voeren in het management van het MotoGP-team. Kort na de Grand Prix van Indonesië is dat ook bevestigd door de Oostenrijkse fabrikant. De eerste bevestigde wijziging is het vertrek van teammanager Francesco Guidotti. De Italiaan moet na het huidige MotoGP-seizoen het veld ruimen, zo heeft KTM bekendgemaakt. Guidotti is in 2022 in dienst getreden bij het merk na een dienstverband van tien jaar bij Pramac, maar de samenwerking komt na drie jaar dus ten einde.

"Na drie jaar met Francesco te hebben gewerkt met veel goede progressie en werkmethoden kiezen we met het team voor een andere aanpak van het leiderschap", zegt motorsportdirecteur Pit Beirer van KTM over het naderende afscheid van Guidotti. "Het doorvoeren van deze veranderingen is nooit een makkelijk proces en we kunnen Francesco alleen hartelijk bedanken voor wat hij heeft gedaan in ons MotoGP-verhaal. In 2025 zullen er grote veranderingen zijn in het hele programma van deze spannende sport met kleine verschillen en we leggen nu de fundering om deze toekomstige stappen te kunnen zetten."

Het is nog onduidelijk waar de toekomst van Guidotti ligt, al is duidelijk dat hij graag in de MotoGP actief wil blijven. KTM heeft ook nog niet bekendgemaakt wie zijn vervanger wordt als teammanager. Motorsport.com heeft vernomen dat de fabrikant in eerste instantie dacht aan promotie voor testrijder Dani Pedrosa, maar dat wil de Spanjaard zelf niet. Vermoedelijk wil hij zijn rol als testrijder wel combineren met een functie als adviseur. Voor de invulling van de functie als teammanager kijkt KTM nu nadrukkelijk naar Aki Ajo. De Fin is al jarenlang aan het merk uit Mattighofen verbonden via zijn teams in de Moto2 en Moto3, die daar gelden als het verlengstuk van KTM.