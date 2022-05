Maverick Viñales begon vanaf de veertiende startplek aan de Grand Prix van Frankrijk, maar lag aan het eind van de eerste ronde op de laatste plek. De coureur van de Costa Brava reed zich in het vervolg van de race weer naar voren. Hij eindigde uiteindelijk op de tiende plek, een respectabel resultaat gezien de problemen die andere rijders hebben bij het inhalen in de MotoGP. Hoewel het voor de buitenwereld lijkt alsof Viñales steeds niet verder naar voren komt met de RS-GP, vindt de coureur zelf dat daar geen sprake van is. Hij spreekt van een positieve vooruitgang en vindt de tiende plaats in Le Mans het bewijs daarvan.

“Het was een interessante en positieve race voor ons, we hebben voor Mugello veel interessante informatie verzameld”, zegt Viñales in gesprek met Motorsport.com. “We zijn dichtbij een grote stap, we blijven pushen en ik ben erg gemotiveerd.” Viñales voelde zich lange tijd niet comfortabel met de Aprilia, die op een andere manier gereden dient te worden dan hij voorheen bij Yamaha deed. “Ik voel me steeds beter, maar ik denk dat we qua ergonomie nog wat zaken kunnen doen. Ik voel me nog niet helemaal comfortabel, maar het wordt steeds iets beter. Ik ga nog elke race vooruit. Ik moet mijn stijl aanpassen op dit type motor, dat kost tijd. Ik moet leren hoe ik bepaalde dingen doe met deze motor, zodat de machine doet wat ik graag wil. Dat kost tijd, maar als ik daar eenmaal ben gaan we zeker snel zijn.”

Vrijgekomen Suzuki-rijders "veranderen niet veel" voor Viñales

Intussen staat er best wel wat druk op bij Viñales om in de komende races te presteren. Hij heeft een aflopend contract bij Aprilia en de keuze is reuze wat betreft getalenteerde rijders. Het nieuws dat Suzuki aan het eind van dit jaar uit de sport vertrekt, heeft ervoor gezorgd dat er met Joan Mir en Alex Rins nog twee ijzersterke rijders op de markt zijn. “Het verandert voor mij niet zoveel”, zegt Viñales. “Ik zit hier op mijn plek en kan nog veel beter, de motor kan heel goed zijn en stap voor stap brengen we die potentie eruit. Ik wil heel graag doorgaan met dit project, ik vind het fijn om op deze motor te rijden, het is een fijn team en onze aanpak is gewoon goed. Ik blijf pushen voor dit project.”

De afgelopen dagen deden in Frankrijk zelfs geruchten de ronde dat Viñales al een beslissing genomen heeft en aan het eind van dit seizoen stopt met racen. “Geen denken aan”, lacht Viñales. “Ik wil iedereen opvreten. Nee, eerlijk gezegd: ik heb de tijd en ben kalm. Ik voel me elk jaar beter, ben beter voorbereid en ook fysiek sta ik er goed voor. Het is nu eenmaal een proces om me helemaal aan te passen op een compleet nieuwe motor. Ik heb negen jaar op twee motoren van Japanse merken gereden, het is heel anders. Het lijkt in niets op elkaar en dat kost tijd. Ik ben dit seizoen zeven races onderweg met deze motor, in sommige trainingen doe ik vooraan mee of sta ik zelfs bovenaan. Zodra ik hier helemaal geïntegreerd ben en het automatisme voel, dan zal ik dingen laten zien die ik tot nu toe nog niet heb getoond. Daar kijk ik erg naar uit.”