Kersvers WK-leider Mir: “Ben niet met kampioenschap bezig”

Mir had een goede uitgangspositie voor de race en dat werd alleen maar beter gedurende de wedstrijd. Hij had op enige moment zicht op de overwinning, maar moest in de tweede helft van de race moest hij Alex Rins en Alex Marquez voor zich dulden. Die twee maakten uiteindelijk vooraan de dienst uit. Mir viel in de slotfase nog terug en zag Viñales nog dichtbij komen, maar hij gaf het podium niet meer uit handen. Met zestien waardevolle punten nam hij de leiding in het wereldkampioenschap over van Fabio Quartararo, die een nachtmerrie beleefde op MotorLand Aragon.

De bandenkeuze was een van de oorzaken dat Mir tegen het eind van de race niet meer kon aanvallen. Hoewel hij baalde van een gemiste kans om zijn eerste race te winnen, keek hij tevreden terug op de tiende wedstrijd van het seizoen: “Ik voelde me de hele race erg goed”, sprak hij. “Ik probeerde de band een beetje te sparen, maar de andere rijders voor me ook dichtbij te houden voor het eind van de race. Uiteindelijk kon ik Viñales inhalen en het gat naar Rins dichtrijden. In de laatste zeven ronden kreeg ik meer problemen met de voorband, ook omdat het tijdens de race warmer was dan tijdens de rest van het weekend. Het is niet makkelijk om de juiste keuze te maken als je de hele race achter anderen moet rijden. Ik was in de laatste ronden niet zo snel meer en dat is jammer. Ik voelde me aan het begin heel sterk en dacht aan de overwinning, maar vandaag lukte dat niet. We hopen het probleem volgende week op te lossen en dan kunnen we volgend weekend nog beter worden.”

"Ik wil graag een race winnen"

Het is voor het eerst in twintig jaar dat er weer een Suzuki gaan de leiding gaat in het wereldkampioenschap. Mir houdt zich echter nog niet bezig met de titelperikelen en bekijkt het op dit moment per race. “We zijn heel constant, dat is waar”, aldus Mir. “Het moeilijkste in dit kampioenschap is om steeds op het podium te staan, zelfs op een slechte dag. Het is makkelijker als het allemaal goed gaat. Nu is het niet makkelijk, maar het is belangrijk om een goed resultaat te scoren op een slechte dag en dat is waarom ik nu aan de leiding sta. Dat is de sleutel in alle races en dat is ook de manier hoe ik dit kampioenschap benader. Ik bekijk het per race, ik ben nog niet echt bezig met het kampioenschap. Elke race wordt het kampioenschap belangrijker, maar anderen zijn er denk ik drukker mee. Ze willen de titel heel graag winnen, dat wil ik ook maar ik weet dat ik moet winnen. Ik wil graag een race winnen. Dat blijft m’n doel, ik ga m’n aanpak niet veranderen. Ik probeer te winnen en als ik genoeg punten heb, zal ik nadenken over het kampioenschap.”