Kennis Viñales en Bastianini amper bruikbaar voor 2025-motor KTM

"De aanname dat je een rijder van een ander merk aantrekt en vervolgens hun kennis gebruikt om in alle rust een betere motorfiets te ontwikkelen, klopt hoe dan ook niet", zegt Pit Beirer, directeur motorsport van KTM, tijdens een persconferentie naar aanleiding van de komst van Maverick Viñales en Enea Bastianini naar Tech3 in 2025. De Oostenrijkse fabrikant heeft met het duo niet alleen twee razendsnelle rijders aangetrokken, maar ook rijders die veel kennis hebben van de machines van concurrenten Aprilia en Ducati. Bovendien racete Viñales in het verleden voor Suzuki en Yamaha, wat extra waardevolle informatie kan zijn voor KTM.

Beirer erkent dat deze kennis in sommige situaties van pas kan komen voor KTM, maar dat ze er weinig aan hebben bij de ontwikkeling van de RC16. "Aan de ervaring van Maverick voor zijn Aprilia-tijd hebben we nu niet veel. De klasse ontwikkelt zich zo snel dat je ieder jaar een seconde moet vinden. Maar natuurlijk is het altijd interessant als een rijder van een ander merk komt", stelt de Duitse voormalige motorcrosser. "De realiteit is echter dat het al te laat is. Het is fijne informatie voor het kladblok. Als we volgend jaar rond deze tijd net zo snel zijn als Aprilia nu is, dan zijn we te langzaam. Zelfs als we dan net zo snel zijn als Ducati nu, dan is dat niet genoeg."

Dat de kennis van Viñales over de Aprilia en van Bastianini over de Ducati slechts in beperkte mate gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van de RC16, is volgens Beirer te wijten aan de planning rond de ontwikkeling. "Je zet de rijder op de maandag in Valencia voor het eerst op de motor en vervolgens vertelt hij hoe hij erover denkt. Hopelijk is het een goede verklaring, want al het andere zou een schok zijn. In werkelijkheid zou het echter te laat zijn, want de nieuwe motor voor volgend jaar moet op de maandag in Valencia al klaar zijn voor de nieuwe rijder", legt Beirer uit. "Zo'n 80 tot 90 procent van de onderdelen is al ontwikkeld, besteld en geproduceerd, zodat de motoren in de winter geassembleerd kunnen worden. We moeten niet vergeten dat we de transportkratten met de nieuwe motoren op 15 januari al naar Maleisië sturen."