Abraham verlaat “zeer teleurgesteld” MotoGP, weg vrij voor Zarco

Abraham beschikte bij Avintia over een doorlopend contract tot eind 2020 en zat tijdens de post-season test in Valencia nog ‘gewoon’ op de Ducati. Nu blijkt dat dat zijn laatste meters in de MotoGP waren. De Tsjech maakte tijdens een fanbijeenkomst bekend de sport te verlaten. Geheel vrijwillig lijkt dat niet te zijn gegaan, getuige zijn reactie op Instagram Stories met een actievideo op de Ducati: “Bedankt allemaal voor de mooie woorden. Het maakt me boos, zeer teleurgesteld en met name verdrietig. Dit is de laatste video van mij op een MotoGP-machine. Op dat moment had ik geen idee dat het mijn laatste ronden op ‘het beest’ zouden zijn.”

Johann Zarco is de gedoodverfde favoriet om het plekje in te nemen. MotoGP-organisator Dorna, de promotor van de Grand Prix van Frankrijk én Ducati proberen al enige tijd een plekje te vinden voor de Fransman. Daarvoor lijkt Abraham nu geslachtofferd. Zarco kan eventueel ook terug naar Moto2, waar sinds het vertrek van Alex Marquez bij Marc VDS een plek vrijgekomen is.

Avintia heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.