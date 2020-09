“Kampioenschap winnen momenteel geen doel”, aldus Morbidelli

Morbidelli ging van start tot finish aan de leiding in de race op Misano. Aanvankelijk kreeg hij nog weerstand van Valentino Rossi, maar in de tweede helft van de race kon de leermeester zijn pupil niet meer volgen. Morbidelli kwam uiteindelijk met een voorsprong van 2.2 seconden aan de finish voor Pecco Bagnaia, Joan Mir eindigde als derde nadat hij Rossi op de valreep nog passeerde. In het kampioenschap staat Morbidelli nu slechts 23 punten achter WK-leider Andrea Dovizioso. Met zijn B-spec Yamaha denkt hij op dit moment echter nog niet aan het wereldkampioenschap.

“Ik ben een satellietrijder en ik heb geen ambitie… nou, ik ben ambitieus”, reageerde Morbidelli. “Maar het kampioenschap is voor mij geen doel en ik denk daar op dit moment ook niet aan. Ik denk alleen aan het winnen van races en elke zondag zo goed mogelijk scoren. Dan zullen we zien waar ik aan het eind van het jaar sta. Nu bekijk ik het per race. Ik ben uiteindelijk gewoon maar een satellietrijder.”

“Volgens mij ging het tijdens de race best aardig”, vervolgde Morbidelli met gevoel voor understatement. “Ik maakte een goede start en in het begin voelde ik de druk van Vale. Ik zag dat we de anderen achter lieten, ik hoopte gewoon dat we elkaar niet te veel zouden hinderen en dat gebeurde uiteindelijk ook niet. Na een paar ronden zag ik dat ik wegreed, dat was een nog grotere verrassing. Toen wilde ik gewoon m’n ritme vasthouden en dat ging goed. Het was best indrukwekkend wat ik liet zien volgens mij.”

Morbidelli noemde de laatste tien ronden “de belangrijkste van zijn leven” en dacht aan “heel veel dingen” toen hij onderweg was naar de overwinning: “De laatste tien ronden waren ongelooflijk, ik had tijd om na te denken over heel veel dingen en dat was een geweldig gevoel”, voegde hij toe. “Dat waren de tien belangrijkste ronden van m’n carrière en leven. Het was heel leuk en ik wil de mensen die mij geholpen hebben en m’n team heel erg bedanken.”

Met medewerking van Lewis Duncan