Kalmere sprintrace door gewenning? "Nee, het lag aan het circuit"

Vorige maand klonken er veel klachten van rijders na de allereerste sprintrace in de MotoGP. Het ging er soms te hard aan toe, met stevige valpartijen en blessures tot gevolg. De rijders leken veel agressiever te rijden dan normaliter in de hoofdrace het geval is, aangezien de sprintrace slechts de helft van de normale Grand Prix-afstand bedraagt. Ook in Argentinië waren de meningen over het format verdeeld.

Op het Circuit of the Americas werd er opnieuw op het scherp van de snede geracet, al was het een stuk kalmer dan in de eerste twee sprints. Volgens de winnaar van de sprint, regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia, komt dat doordat de rijders gewend raken aan het format, al geeft hij ook toe dat het met name door de lay-out van het circuit in Texas komt dat er minder agressief gereden werd.

"We raken steeds meer gewend aan de sprintraces", zegt Bagnaia. "Dit circuit heeft ook minder punten waar je gekke acties kunt uithalen. De eerste race was rommeliger, de gevechten waren te intens. In de tweede waren er wat tikjes, maar niet zoveel als in de eerste. En deze was kalmer. Dus misschien raken we eraan gewend", stelt de Italiaan. "Maar ik denk dat het met name aan het circuit ligt. In Jerez zal het zeker een ander verhaal worden."

Alex Rins, die met zijn LCR Honda als tweede over de streep kwam, sluit zich aan bij de opmerkingen van Bagnaia. "Voor mij is het meer dan dat we rustig zijn, ik denk dat het aan het type circuit ligt omdat je hier best veel hotspots hebt voor inhaalacties, maar niet zoals op Portimao", stelt de Spanjaard, die zijn eerste podium met Honda behaalde. "Bovendien was het echt heet in de race, dus als je achter iemand remde voelde je de boel blokkeren. Het was daardoor absoluut lastiger dan normaal."

Aleix Espargaro heeft een andere verklaring voor de rustigere sprintrace. Hij wijst namelijk naar de grotere verschillen vooraan als reden voor de rijders om het rustiger aan te doen. "Het ging voor mij om de snelheid", zegt de Aprilia-coureur, die net naast de laatste podiumplek greep in een strijd met Jorge Martin. "Steeds als er iemand vooraan zit te pushen en de pace hoog ligt, zie je het kalmer worden. Het is natuurlijk race drie, iedereen is al wat relaxter. Er zijn al veel blessures geweest en dat is iets wat alle rijders in hun achterhoofd houden. Maar vandaag pushte Pecco vooraan, de coureurs achter hem probeerden hem te volgen maar de pace was echt krankzinnig", aldus de Spanjaard.