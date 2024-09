Kalex-oprichter na zes maanden alweer weg bij MotoGP-team Honda

Tijdens de MotoGP-wintertest in Maleisië van afgelopen februari dook Alex Baumgärtel in uniform op in de pitbox van Honda. De Japanse fabrikant onthulde vervolgens dat de mede-oprichter van Moto2-chassisbouwer Kalex was aangetrokken als technisch consultant. In die functie kreeg Baumgärtel de taak om het chassis van de RC213V te verbeteren. Ruim zes maanden later heeft Motorsport.com vernomen dat de relatie tussen beide partijen al enkele Grands Prix pover is door een gebrek aan onderling begrip voor de verschillende werkwijzen die ze hanteren. Baumgärtel en Honda zijn dus uit elkaar gegaan en ook is het de vraag of de samenwerking tussen Honda en Kalex, dat de afgelopen jaren vaker onderdelen maakte voor de RC213V, intact blijft.

Honda en Kalex sloegen de handen in 2022 voor het eerst ineen voor de ontwikkeling van een nieuwe aluminium achterbrug. Vorig jaar volgde zelfs de vraag vanuit Honda Racing Corporation (HRC) om een geheel nieuw chassis voor de RC213V te ontwikkelen. De feedback van vaste rijders Marc Márquez en Joan Mir was echter niet best, met Márquez die al snel afscheid nam van het Kalex-chassis. Ook de aanstelling van Baumgärtel als technisch consultant leverde daarna ogenschijnlijk relatief weinig op. De recente gebeurtenissen tussen Honda en de Duitser lijken intussen te wijzen op een steeds groter wordende kloof tussen de aanpak van de Japanse fabrikanten en de werkwijze die door de Europese merken gehanteerd wordt.

Het einde van de samenwerking met Baumgärtel is voor Honda een nieuwe tegenslag. De afgelopen jaren is de ooit zo dominante fabrikant uit Tokio afgezakt tot de achterhoede van de MotoGP. De RC213V komt tekort ten opzichte van de concurrentie en het merk is dan ook druk aan het ontwikkelen in de hoop de weg omhoog weer te vinden. Zo is de filosofie achter het motorblok vorig jaar al aangepakt, maar de motorfiets zelf wordt nog behoorlijk gefinetuned. De verwachting is dat Honda volgende week nieuwe onderdelen introduceert tijdens de officiële test in Misano, die daags na het raceweekend wordt afgewerkt. Met de aanpassingen hoopt men onder meer te werken aan het gebrek aan acceleratie, iets wat aan zowel het motorblok als het chassis gerelateerd is.