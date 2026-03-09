Jubileumeditie TT Assen uitgeroepen tot beste MotoGP-evenement van 2025

De MotoGP reikt jaarlijks een award uit aan de beste Grand Prix van het seizoen. Het gaat hierbij niet per se om wat er tijdens de races op de baan gebeurt, maar juist om het evenement als geheel. Onder meer de teams, rijders en andere betrokkenen uit de paddock mogen hun stem uitbrengen voor deze award.

De prijs voor de beste Grand Prix van 2025 is naar de Nederlandse Grand Prix gegaan. De editie van vorig jaar stond in het teken van honderd jaar racen in de omgeving van Assen. Ruim 200.000 fans kwamen gedurende het raceweekend naar TT Circuit Assen, waar ze niet alleen werden getrakteerd op spektakel op de baan, maar ook op vermaak tussen de sessies door. Dat onderstreept de evolutie van de TT Assen tot een van de grootste evenementen in Nederland, stelt de MotoGP.

"Assen heeft een speciale plek in het hart van veel MotoGP-fans en het is makkelijk te begrijpen waarom. Het circuit zoals het er vandaag de dag bij ligt, is een modern circuit met extreem hoge standaarden, dat fantastische races oplevert, en de geschiedenis spreekt voor zich", zegt Carmelo Ezpeleta, de CEO van MotoGP Sports Entertainment Group.

Marc Márquez zegevierde afgelopen jaar bij het 100-jarig jubileum van de TT Assen. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"We zijn er erg trots op dat we een groot deel van deze ontwikkeling van dichtbij hebben meegemaakt en dat Assen bezoekersrecords blijft vestigen – met steeds meer fans en steeds meer activiteiten en entertainment. De prijs voor beste Grand Prix is zeer felbegeerd en we willen iedereen bij TT Circuit Assen en het hele team achter de TT Assen feliciteren met deze prestatie."

Arjan Bos, de bestuursvoorzitter van TT Circuit Assen, ziet de award als een groot compliment voor iedereen die de TT Assen mogelijk maakt. "We hebben het evenement opgebouwd rond drie pijlers: de sport centraal stellen door teams en rijders de best mogelijke service te bieden; onze fans op de eerste plaats zetten met de best mogelijke beleving, inclusief hospitality; en entertainment toevoegen dat het weekend echt uniek maakt – van muziek, fly-overs en vuurwerk tot een spectaculaire openingsceremonie en een podium waarbij de motoren op een lift omhoogkomen", zegt Bos.

"Gecombineerd met onze honderd jaar racegeschiedenis en de grote namen die op de trofee gegraveerd staan, is dit precies wat we jaren geleden wilden neerzetten – en we blijven de lat hoger leggen."

TT Circuit Assen mag de award voor beste Grand Prix van 2025 in ontvangst nemen voor de start van de TT Assen van 2026, die op zondag 28 juni wordt verreden.