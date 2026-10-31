MotoGP GP van Maleisië

Jorge Martin ziet MotoGP-titel 2026 na afmelding in Maleisië als 'verloren'

Martin zal zaterdag naar huis terugkeren om zijn herstel voort te zetten, met als doel volgende week in Qatar weer in actie te komen

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 07:02

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martin heeft toegegeven dat zijn kansen op de MotoGP-titel van 2026 verkeken zijn na zijn terugtrekking uit de Grand Prix van Maleisië, al blijft hij vastbesloten om tot het einde van het seizoen te vechten.

De fabrieksrijder van Aprilia probeerde op Sepang te racen, slechts een week nadat hij in de sprint op Phillip Island zijn rechterpols had gebroken, maar werd uiteindelijk vlak voor de start van de kwalificatie gedwongen zich terug te trekken uit het weekend.

Nadat hij in Australië al was teruggevallen naar de tweede plaats in het kampioenschap, 10 punten achter Marc Marquez, wordt verwacht dat Martin in de twee puntenraces op Sepang verder terrein verliest op zijn Ducati-rivaal.

Met na Maleisië nog slechts drie rondes te gaan, heeft de Spanjaard toegegeven dat hij zijn titelstrijd feitelijk als voorbij beschouwt.

“Natuurlijk, het kampioenschap is er. Ik denk dat ik nu niet aan het kampioenschap moet denken. Misschien kan ik het winnen, maar voor mij is het al verloren.”

Toch wil de Spanjaard in de slotfase van het seizoen graag blijven vechten voor Aprilia, dat strijdt om zijn eerste titels in de MotoGP.

“Natuurlijk vecht ik tot het einde”, beloofde hij. “Niet alleen voor mezelf, want uiteindelijk ben ik al kampioen [in 2024], maar voor mijn team, voor mijn mensen vecht ik tot het einde.”

Jorge Martin, Aprilia RS-GP

Photo by: Asif Zubairi / Motorsport Network

Hoewel de niet-verplaatste spaakbeenbreuk die Martin opliep normaal gesproken enkele weken nodig heeft om te genezen, onderging de Spanjaard een uitgebreid herstelprogramma in een poging om in Maleisië te racen.

Maar nadat hij in VT2 op de baan was teruggekeerd om zijn toestand te beoordelen, besloot Martin uiteindelijk dat hij niet fit genoeg was om door te gaan met het weekend.

De 28-jarige hoopt nu voldoende te herstellen om deel te nemen aan de Grand Prix van Qatar van volgende week.

“Ik heb het geprobeerd, ik heb mijn best gedaan, ik heb geprobeerd te rijden, maar het genezingsproces zit nog in een vroeg stadium”, zei hij.

“De genezing gaat echt snel, maar niet snel genoeg om efficiënt op de motor te zijn. Ik voelde dat ik met bijna geen pijn kon rijden, maar misschien één ronde. Daarna begon ik veel pijn te krijgen, ik kon niet constant zijn. Dus kijkend naar de rondetijden en mijn prestaties hebben we besloten te stoppen, te proberen te wachten.

“Ook hebben we volgende week Qatar en mijn doel is om daarheen te gaan. We dachten samen met het team dat wat ik deed te veel was om door te gaan en dat er niets te winnen viel. Het zou echt moeilijk worden om zelfs maar één punt te pakken, dus we willen stoppen, proberen te rusten en de arm laten herstellen.”

Martin gaf toe dat zijn besluit om zich terug te trekken ook noodzakelijk was om te voorkomen dat de blessure verder zou verergeren.

Hij zei dat hij graag wilde voorkomen dat hij fouten uit het verleden zou herhalen, met name in 2025, toen hij na een dubbele blessure in het voorseizoen overhaast terugkeerde om in Qatar te racen.

“Ik had niet de kracht die ik echt wil hebben, want zodra ik de pijn voel, moet ik het stuur loslaten.

“Dus het was niet het beste idee om door te gaan, want als ik doorga, heb ik niets geleerd van het verleden. Dit is me in het verleden overkomen en ik wilde niet crashen of een ergere blessure oplopen doordat ik zo probeerde te racen.

“Dus ik heb het geprobeerd, ik heb alles gegeven. Ik denk dat alles wat we deden ongelooflijk was, dus de pijn was echt onder controle, maar ik was niet efficiënt genoeg om 20 ronden te rijden, dus het had geen zin om rondes te blijven rijden en de hand verder te laten verslechteren.

“Dus het is beter om te wachten, om te proberen het bot nog een week wat meer te laten genezen, en in Qatar zal ik me zeker beter voelen.”

Martin vliegt zaterdag meteen terug naar Spanje om zich op zijn revalidatie te richten en zich voor te bereiden op zijn comeback in Losail.

“Het is een beetje hetzelfde plan als dat ik deze week had. Alle therapieën kan ik thuis doen”, zei hij.

“Ik ga vandaag naar huis, want dan kan ik in ieder geval morgen, zondag, al met mijn therapieën beginnen.

“Deze week was de verbetering ongelooflijk. Ik kon met een gebroken pols op een MotoGP-motor rijden, dus dat is bizar. Ik zat onder de twee minuten, dus ik ben al trots op mijn prestatie. Ik ben blij.

“Natuurlijk is het jammer. Ik ben echt teleurgesteld en gefrustreerd, maar dit is ons werk. Ik ben nog niet hersteld.

“De verbetering die ik deze week had, was ongelooflijk. Als ik deze week hetzelfde herstelproces heb, voel ik me misschien 80 procent. Als ik 20 ronden kan rijden, kan ik zeker in de punten eindigen.”

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