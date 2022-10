Jorge Martin startte de MotoGP-race op Phillip Island vanaf pole-position, maar moest halverwege de wedstrijd afhaken in de strijd om de overwinning. De Spanjaard had het lastig in de remzones, hij kon daar niet het verschil maken ten opzichte van de andere coureurs. En dat terwijl het racetempo tot dat moment eigenlijk zeer laag was. Martin kwam zijn problemen niet meer te boven en eindigde op de zevende plek, op minder dan een seconde van racewinnaar Alex Rins.

“Nou, ik lag eerste, dus ik was niet zo langzaam”, aldus Martin. “Ik was mijn banden aan het managen in het eerste deel van de race, en toen ik eenmaal een beetje begon met pushen werd ik ingehaald door [Alex] Rins. Hij was erg sterk. Ik was de hele race in de kopgroep, dus ik had de snelheid. Ik miste wat op de rempunten, ik had bij het ingaan van de bochten niet het vertrouwen om een beetje harder te remmen. Als je in dit type races niet inhaalt, dan wordt je ingehaald. Dat is waarom ik maar acht tienden van de zege zat. Dat steekt me, omdat als je zo dicht bij bent, je ook kan winnen.”

Ook zonder een crash gaat de airbag van Bastianini af

Op een andere Ducati, een klantenmotor van Gresini, reed Enea Bastianini van de vijftiende naar de vijfde plek. Bastianini viel in de openingsfase buiten de punten omdat de airbag in zijn pak activeerde nadat hij een groot moment had in de laatste bocht. Uiteindelijk reed hij zich dus volledig terug, waardoor hij nog een [hele] kleine kans heeft op de titel. “Het starten vanaf de vijftiende plek was ingewikkeld. De eerste ronde was erg apart, omdat mijn motor erg nerveus was tussen de andere jongens en mijn airbag afging in de laatste bocht. Ik had erg veel last van gestuiter”, zegt Bastianini.

“Nadat ik anderhalf ronde met de open airbag had gereden, kwam mijn vertrouwen per ronde terug en kwam ik erg dicht bij de eerste groep. In de laatste drie ronden probeerde ik wat inhaalacties te plaatsen, maar de andere rijders zijn zo snel en het is ingewikkeld om ze allemaal in te halen in twee ronden. De vijfde plaats is oké, maar ik was zo nerveus. Mijn kansen op de wereldtitel zijn erg klein geworden. Maar we gaan het zien. Ik moet zo doorgaan, altijd honderd procent geven en snel zijn op zondagen. Dat is de enige kans voor mij.”

Bastianini staat met nog twee races te gaan (en maximaal 50 punten te behalen) op 42 punten van kersvers WK-leider Francesco Bagnaia.