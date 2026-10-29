MotoGP GP van Australië

Jorge Martin zet zich schrap voor 'heel lastig en pijnlijk' MotoGP-weekend met gebroken arm

Martin spreekt openlijk over zijn fysieke conditie en waarom hij vindt dat het nodig is om op Sepang te racen

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 10:20

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Jorge Martin, Aprilia

Foto: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Jorge Martin zegt dat hij doorgaat met het weekend van de Grand Prix van Maleisië, ondanks dat hij verwacht dat het “heel moeilijk” en “heel pijnlijk” wordt om met een gebroken arm op een MotoGP-machine te rijden.

De fabrieksrijder van Aprilia volgde samen met zijn fysiotherapeut een intensief herstelprogramma na zijn crash tijdens de Grand Prix van Australië afgelopen weekend, waarbij hij een breuk in het spaakbeen van zijn rechterarm opliep.

De Spanjaard nam donderdag zijn eerste horde toen hij door MotoGP-arts Angel Charte fit werd verklaard om aan VT1 deel te nemen. Hij moet vrijdag nog meer medische tests doorstaan voordat hij toestemming krijgt om te racen op het Sepang International Circuit.

Martin arriveerde donderdag op het circuit met een brace om zijn rechterpols en gaf toe dat hij zich nog lang niet volledig hersteld voelde. Hij onthulde dat hij niet eens zijn tanden kan poetsen met zijn rechterhand.

Toch benadrukte hij dat hij dit weekend in elk geval een poging moest doen om te rijden, om zijn titelkansen tegen Ducati’s Marc Marquez levend te houden.

“Ik voel me goed, zeker. Het had slechter kunnen zijn, het had beter kunnen zijn”, zei hij.

“Laten we kijken hoe mijn conditie is, laten we kijken hoe mijn gevoel is, en dan beslissen we wat we daarna doen, of we doorgaan met de GP of niet.

“Het enige wat ik weet, is dat mijn pols gebroken is. Ik ga proberen te rijden met een gebroken pols, dus het wordt zeker heel moeilijk; het wordt heel pijnlijk.

“Ik ga het zeker proberen, omdat ik in de titelstrijd zit. Anders zou ik een maand thuis zitten met gips.

“Laten we kijken hoeveel beperking het oplevert voor de rijstijl. Het is zeker de rechterhand, waar de rem en het gas zitten. Het is een circuit met bochten naar rechts. Dus over het geheel ziet het er niet geweldig uit, maar laten we morgen kijken.

“Ik kan nog steeds mijn tanden niet poetsen. Ik doe het met mijn linkerhand, dus ik kan bijna niets doen, maar misschien kan ik rijden.

“Ik ben niet echt optimistisch, niet te pessimistisch, want na vijf dagen ben ik hier en kan ik rijden. Dus dat is al gek. Ik heb deze week alle therapieën gedaan die ik kon doen om te proberen in de best mogelijke conditie te zijn, en nu kijken we hoe ver ik kan komen.”

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martin blijft Aprilia’s beste kans om de rijderstitel te winnen, maar zijn crash in de sprint op Phillip Island heeft ervoor gezorgd dat hij in de stand 10 punten achter Marquez staat.

Gezien zijn toestand zou hij verder terrein kunnen verliezen op de Ducati-rijder in de stand, ervan uitgaande dat hij groen licht krijgt om te racen.

Toch benadrukt Martin dat hij gefocust blijft op zijn herstel, in plaats van te veel stil te staan bij de titelstrijd.

“Ik denk alleen aan proberen te rijden. Ik denk niet aan het kampioenschap, ik denk niet aan zondag of zaterdag.

“Ik denk aan morgen. Laten we proberen te rijden. Daarna zet ik mijn volgende stap. Op dit moment voel ik me niet echt heel zeker om te racen, maar alles kan gebeuren, en ik voel veel verbetering gedurende de dagen.

“Dus misschien voel ik me morgen niet goed, maar misschien voel ik me zaterdag beter. Het proces van het bot is dus wat het is, en ik moet dagen wachten.”

Marquez en Martin vochten op Phillip Island een fel duel om de zege, waarbij het duo meerdere keren van leiding wisselde voordat laatstgenoemde in ronde 8 crashte.

De regerend kampioen suggereerde dat Martin in de sprint sneller was dan hij, maar dat hij zijn landgenoot kon verslaan omdat Martin “te veel van de motor vroeg”.

De Aprilia-rijder was het echter niet eens met die bewering en zei: “Nee, mijn motor schudde heel erg tijdens de race. Ik weet niet waarom, maar vooral al in de opwarmronde voelde ik dat er iets ergs bewoog. Ik probeerde op die manier te rijden.

“Ik genoot van het gevecht, en ja, het was een fout omdat ik iets meer aan de linkerkant zat en crashte, maar ik heb niet het gevoel dat ik te veel van de motor vroeg.”

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