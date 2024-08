Martín zet popcorn klaar voor Ducati-duel Bagnaia en Márquez

Jorge Martín kreeg niet de beoogde promotie naar het fabrieksteam van Ducati. Dat team was namelijk bang dat Marc Márquez naar de concurrentie zou stappen omdat hij een stap naar Pramac niet zag zitten. Daarop besloot Martín om contact op te zoeken met Aprilia en zodoende zal hij in 2025 voor dat team uitkomen. Dat betekent ook dat Martín van buitenaf kan kijken naar de strijd binnen de Ducati-stal, tussen Márquez en regerend kampioen Francesco Bagnaia. "Dat kan super goed gaan, of het kan een ramp worden", stelt Martín, die wel zal smullen van die strijd. "Ik ga de popcorn klaarmaken en goed werken met mijn nieuwe motor."

Die nieuwe motor, de Aprilia, houdt Martín naar eigen zeggen wel al goed in de gaten, al wil hij er nog niet te veel over nadenken. "Dat Aleix [Espargaró] het ronderecord vestigde op Silverstone, motiveert me. Dat betekent namelijk dat de motor competitief is", legt de kampioenschapsleider uit. "Natuurlijk moeten ze dingen bijschaven. Op zondag staan ze er nog niet helemaal bij, ze hebben last van het [banden]management, maar op zaterdag zitten ze heel dicht bij ons. Wie weet kan ik ze net dat beetje extra geven dat ze nodig hebben", aldus Martín, die de plek van zijn goede vriend Espargaró bij dat team inneemt in 2025. "Ik zie hem elke dag en we praten over van alles. Ik weet dat ze hard werken en we zullen zien of ze blijven groeien", voegt de Pramac-rijder toe.

Martín hoopte vorig jaar al een overstap naar het fabrieksteam van Ducati af te dwingen, maar door het mislopen van de titel ging hij nog een jaar door bij Pramac. Daar strijdt hij opnieuw om de titel en net als vorig jaar is dat een stevige strijd met Bagnaia. Door diens valpartij in de sprintrace op Silverstone en de twee tweede plaatsen van Martín, gaat laatstgenoemde nu aan de leiding van het kampioenschap. Martín spreekt van een belangrijk moment in het kampioenschap. "Het was belangrijk dat hij niet verder van ons zou wegrijden, want dan verlies je echt je kansen", vertelt Martín. "Het gaat er niet om dat je aan de leiding gaat, het gaat erom dat je er bij staat en kans maakt tot het einde, in Valencia."