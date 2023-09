Martin zegeviert in Japanse MotoGP-sprintrace en loopt in op Bagnaia

De MotoGP maakte zich na de kwalificatie op voor de eerste race van het Grand Prix-weekend op Mobility Resort Motegi: de twaalf ronden tellende sprintrace. De pole-position voor de korte wedstrijd was voor Jorge Martin, die met een ronderecord de eerste startpositie veroverde. Francesco Bagnaia pakte de tweede startplek en leek daarmee op voorhand voor een nieuw hoofdstuk in de titelstrijd aan te sturen, terwijl Jack Miller de eerste startrij voltooide.

Om 8.00 uur Nederlandse tijd doofden de startlichten om de sprintrace in Japan op gang te brengen. Vanaf pole kende Martin een uitstekende start, waardoor hij zonder problemen als eerste door de eerste bocht stuurde. Bagnaia kwam intussen iets minder voortvarend van zijn plek, want de Ducati-coureur zag de KTM's van zowel Miller als Brad Binder aan zich voorbijkomen. Ook Marco Bezzecchi had geen geweldige start, want hij leverde twee plekken in en viel tot achter Marc Marquez terug naar de zesde stek. De grootste verliezer van de start was echter Fabio Quartararo, die vanaf de veertiende startplek terugviel naar P17.

Martin controleerde de openingsronde van de race in Motegi, al slaagde hij er niet in om een gaatje te slaan richting Miller. De Australiër moest in de elfde bocht echter wel een positie prijsgeven aan teamgenoot Binder, die daarna aanpikte bij de Pramac Ducati aan het front. Martins teamgenoot Johann Zarco kende intussen een goede openingsfase. Hij klom bij de start al op van P10 naar P7, waarna hij in de tweede ronde in de zevende bocht voorbij ging aan Bezzecchi voor de zesde stek. De Fransman kon vervolgens aanpikken bij Marquez, die zelf op zijn beurt enige tijd vlak achter Bagnaia reed.

Martin neemt afstand, Zarco profiteert van foutje Bezzecchi en Marquez

Na de derde ronde begon de sprintrace zich enigszins te settelen. Vooraan nam Martin iedere ronde steeds iets meer afstand ten opzichte van Binder, terwijl Miller het tempo van zijn teamgenoot niet helemaal kon volgen en juist Bagnaia op zijn staart had zitten. De wereldkampioen reed wel weg bij Marquez, die zelf wel bezoek kreeg van Zarco en Bezzecchi. Dat zorgde er in eerste instantie voor dat de coureurs van Pramac en VR46 met elkaar in de slag gingen, een duel dat in de zevende ronde gewonnen werd door Bezzecchi. De Italiaan ging daarna in de achtervolging bij Marquez en in de achtste ronde volgde dan ook een aanval, maar beide coureurs gingen door hun dadendrang wijd in de elfde bocht. Zarco profiteerde daar optimaal van door de vijfde stek over te nemen, voor Marquez, Aleix Espargaro en Bezzecchi.

Lang kon Espargaro echter niet genieten van de terreinwinst, want in de negende ronde viel hij ver terug door technische problemen. Die dwongen hem er ook toe om zijn Aprilia vroegtijdig in de pits te parkeren, waarmee hij de eerste en enige uitvaller van de dag werd. De strijd om de derde positie was intussen nog niet gestreden, want Bagnaia begon steeds meer speldenprikjes uit te delen. Het leidde in de tiende ronde tot een succesvolle inhaalactie in de elfde bocht, waarna de regerend wereldkampioen meteen afstand nam van de KTM-rijder. Bezzecchi hervond vervolgens de aansluiting bij Marquez, die hij in de voorlaatste ronde nogmaals probeerde te passeren. Ditmaal had hij wel succes, waardoor hij de zesde plaats overnam.

Het gebeurde echter ruimschoots achter Martin, die na twaalf ronden als winnaar over de streep kwam voor zijn vijfde overwinning in een sprintrace. Op een kleine anderhalve seconde volgde Binder op de tweede positie, terwijl nummer drie Bagnaia al een achterstand van ruim vijf seconden had. Miller viel zodoende buiten het podium met P4, op een tiende gevolgd door de sterke Zarco. Bezzecchi werd zesde, voor Marquez en de zeer solide Fabio di Giannantonio. Het laatste puntje in de Japanse MotoGP-sprintrace belandde bij Maverick Viñales. De top-tien werd gecompleteerd door Raul Fernandez, voor Pol Espargaro, Augusto Fernandez, Joan Mir en Miguel Oliveira. Fabio Quartararo maakte nog wel wat terrein goed na zijn moeizame start, maar meer dan de vijftiende stek zat er niet in. Wel was hij daarmee de beste Yamaha-coureur.

Na de sprintrace staat voor de MotoGP-coureurs alleen nog het hoofdgerecht op het programma in Motegi: de Grand Prix van Japan. De race over 24 ronden begint zondagochtend om 8.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van Japan