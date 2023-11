Martin slaat slag met zege in MotoGP-sprint in Qatar, Bagnaia vijfde

De twee titelkandidaten in de MotoGP konden zich zaterdagmiddag niet echt mengen in de strijd om de pole-position. Het verschil tussen Francesco Bagnaia en Jorge Martin was echter maar klein, waardoor ze met de vierde en vijfde startpositie samen op de tweede startrij plaatsnamen voor de sprintrace in Qatar. Luca Marini verzekerde zich in de slotfase van Q2 van de pole-position in Losail, terwijl Fabio di Giannantonio en Alex Marquez namens Gresini de andere twee plekken op de eerste startrij opeisten.

Vanaf pole kwam Marini uitstekend van zijn plek om als leider door de eerste bocht te gaan, voor Marquez en Martin. Later in de eerste ronde zouden Bagnaia en Marc Marquez echter voorbijgaan aan de nummer twee in het kampioenschap, waarna het in de zesde bocht behoorlijk mis ging voor drie rijders. Enea Bastianini, Aleix Espargaro en Miguel Oliveira raakten betrokken bij een crash, wat voor de twee laatstgenoemde rijders tot een vroegtijdige uitvalbeurt leidde. Richting het front ging Martin aan het einde van de openingsronde in de aanval bij Marquez, waardoor hij de vierde positie heroverde en meteen kon aandringen bij WK-rivaal Bagnaia.

In de tweede ronde kwam het meteen ook tot een aanval van Martin op de derde positie van Bagnaia, die in bocht 10 werd ingehaald en meteen daarna ook moest toezien dat Di Giannantonio hem passeerde. Alex Marquez probeerde intussen de aanval in te zetten op Marini met een inhaalactie in bocht 12 als resultaat, al kon de VR46 Ducati-rijder meteen counteren om de koppositie te heroveren. Martin volgde na twee ronden op enkele tienden van de koplopers, voor Di Giannantonio, Bagnaia en Marquez. De Honda-rijder ging in de derde ronde echter even wijd door een inhaalactie van Johann Zarco, waardoor hij terugviel naar de negende positie.

Martin en Di Giannantonio succesvol in de aanval

De situatie aan het front stabiliseerde vervolgens enige tijd, totdat Martin in de vijfde ronde weer in de aanval ging. In bocht 6 zette de Pramac-rijder zijn Ducati GP23 naast de GP22 van Marquez om de tweede positie over te nemen. Het minimale gaatje naar Marini werd vervolgens ook gedicht, waarna Martin zijn machine in de laatste bocht voorbij die van de Italiaan zette om de leiding te grijpen. Dat was voor Di Giannantonio ook het teken om zich een weg naar voren te banen. Hij knokte zich in de vijfde ronde ook langs teamgenoot Marquez voor de derde positie. Een ronde later drukte de Italiaan in bocht 15 zijn Gresini-motorfiets voorbij de machine van Marini om P2 over te nemen.

Di Giannantonio zette vervolgens aan om jacht te maken op Martin, die met een overwinning uitstekende zaken zou doen in de titelstrijd. Daardoor werd de Spanjaard van Pramac gedwongen om het tempo zelf ook op te voeren. Het gevolg was dat het tweetal zich los reed van het groepje achtervolgers, dat uit Marini, Marquez, Bagnaia en Maverick Viñales bestond. Di Giannantonio kon de druk er enkele ronden lang behoorlijk op houden, maar in de absolute slotfase wist Martin toch een klein gaatje van zo'n vier tienden van een seconde te trekken. Dat bleek in de slotronde een niet te overbruggen gat voor Di Giannantonio, die daardoor genoegen moest nemen met de tweede plek in de sprintrace in Qatar.

De winst ging zodoende dus naar Martin, die in Qatar zijn achtste overwinning in een MotoGP-sprintrace boekte. Achter Di Giannantonio hield Marini keurig stand op de derde positie, terwijl Marquez als vierde over de finish kwam. WK-leider Bagnaia kon geen vuist maken ten opzichte van de rijders voor hem, waardoor hij genoegen moest nemen met de vijfde plaats en zijn voorsprong in de titelstrijd zag slinken tot zeven punten. Viñales besloot de sprintrace op de zesde stek, voor Brad Binder en Fabio Quartararo. Augusto Fernandez pakte met P9 het laatste puntje, terwijl Zarco de top-tien completeerde. Marc Marquez volgde daarachter op de elfde stek.

De MotoGP-rijders staan zondag voor twee sessies in Qatar. Eerst vindt de warm-up plaats, waarna om 18.00 uur Nederlandse tijd de Grand Prix verreden wordt.

Uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van Qatar