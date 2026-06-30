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Martin wuift puntenvoorsprong weg: ik voel me fysiek of op de motor niet 100%

Martin voelt zich nog steeds niet op zijn best, zowel fysiek als op de motor, ondanks dat hij de leiding in het puntenklassement heeft overgenomen

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Gepubliceerd:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin zegt dat het leiden van de MotoGP-stand na de Dutch Grand Prix hem grotendeels weinig zegt, en benadrukt dat zijn prioriteit blijft om weer volledig fit te worden en de Aprilia volledig te begrijpen.

Martin klom naar de top van het kampioenschap met een derde plaats op Assen, terwijl de voormalige leider in de puntenstand Marco Bezzecchi in ronde 2 uitviel na een crash.

Het markeert een opvallende verschuiving in het titelbeeld, waarbij Bezzecchi sinds de openingsronde van het seizoen de stand had aangevoerd en alleen kort de koppositie had afgestaan na de sprint in Austin in maart.

De verandering komt ook vlak voor het halverwegepunt van de campagne, waarbij de ronde op de Sachsenring volgend weekend race 11 van 22 markeert.

Kampioen van 2024 Martin zei echter dat hij weinig voldoening haalt uit het aanvoeren van de kampioenschapsstand, omdat hij door twee belangrijke redenen zijn volledige potentieel nog niet heeft kunnen laten zien.

“Het maakt me niet echt uit of ik eerste, tweede of derde sta. Op dit punt in het kampioenschap is het niet echt belangrijk,” zei hij.

“Het is beter om eerste te staan dan vijfde, dat is zeker. Maar het punt is dat ik fysiek niet 100% ben, ik had dit weekend behoorlijk veel last van mijn rug. Ik ben niet op mijn 100% met de motor. Dus gewoon je hoofd omlaag, proberen die fysieke conditie te vinden, dat gevoel met de motor.

“Ik weet niet waar de limiet ligt. Dus we zullen proberen te blijven vechten om dat maximum te bereiken en klaar te zijn voor de laatste races van het seizoen.”

Hoewel Martin eerder dit jaar zei dat hij zich eindelijk één begon te voelen met de RS-GP nadat hij in mei een sterke periode had doorgemaakt, heeft hij die stelling sindsdien afgezwakt en stelt hij dat hij nog steeds op zoek is naar een basisafstelling.

Daarnaast heeft een reeks crashes gedurende het jaar - waaronder tijdens een ellendig weekend in Barcelona - zijn fitheid aangetast, ook al heeft hij zorgen hierover herhaaldelijk gebagatelliseerd.

Desondanks is hij, met vijf podiumplaatsen waaronder een overwinning in de eerste 10 grands prix, een van de constantere puntenscorers geweest in 2026.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

“Het was belangrijk om dicht [bij de top] aan te komen voor de zomerstop,” zei hij. “Dus dit is het belangrijkste, omdat ik weet dat tweede helften van het seizoen normaal gesproken echt goed voor mij zijn.

“Ik heb het gevoel dat ik met Aprilia nog steeds in een proces zit om [de motor] te leren kennen.

"Het was mooi om de leiding te pakken, maar het is nog steeds een lange weg. We moeten race voor race bekijken. Als we aan het einde de kans hebben, zal ik ervoor vechten. En ik hoop dat, ook al vertrouw ik niet echt op de statistieken, het een goede rol voor mij speelt.”

Hoewel werd verwacht dat de twee Aprilia-rijders het seizoen zouden domineren, ligt de strijd om het kampioenschap nog volledig open richting de Duitse GP van volgende maand.

Martin staat in het klassement slechts zeven punten voor op Bezzecchi, met Fabio di Giannantonio nog eens negen punten daarachter op de beste van de Ducati's. Bovendien worden de top acht rijders op het scorebord gescheiden door slechts 63 punten.

Gevraagd of er een bepaalde rivaal is die hij in de gaten moet houden, zei de Spanjaard: "Er zijn veel tegenstanders, we zitten in de MotoGP. Er zijn zes, zeven rijders die om een kampioenschap kunnen vechten.

“Dus ik zal proberen me op mezelf te concentreren, proberen elke race beter te zijn. En als ik dat doe, heb ik hopelijk de kans om aan het einde te vechten. Misschien Ai [Ogura], misschien Marc [Marquez], misschien Bezzecchi, wie het ook is, ik zal proberen tot het einde te vechten.”

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