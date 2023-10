Prachtige zege Martin in Thailand, Bagnaia profiteert van straf Binder

Zaterdag verkleinde Jorge Martin zijn achterstand op Francesco Bagnaia door de sprintrace in Thailand op zijn naam te schrijven. Doordat de WK-leider niet verder kwam dan de zevende plek, bleef er nog een verschil van achttien punten over voor aanvang van de Grand Prix op zondag, die om 9.00 uur Nederlandse tijd begon. Martin mocht de 26 ronden tellende race vanaf pole-position beginnen met Luca Marini en Aleix Espargaro naast hem op de eerste rij. Bagnaia moest intussen vanaf de zesde startpositie proberen om zich een weg naar voren te banen.

Net als in de sprintrace kwam Marini het beste van zijn plek bij de start, maar toch was het opnieuw Martin die als eerste door de eerste bocht kwam. De VR46-rijder verloor daarna de tweede plek aan Espargaro, terwijl Bagnaia aanvankelijk aansloot op de vierde plek. Brad Binder en Alex Marquez staken hem later in de openingsronde echter voorbij, waardoor de WK-leider terugviel naar de zesde plek. In de tweede ronde heroverde Bagnaia de positie ten opzichte van Marquez, die vervolgens in de laatste bocht weer toesloeg om de vijfde stek toch weer in handen te nemen. Een foutje van Maverick Viñales zorgde er op dat moment voor dat Marc Marquez en Fabio Quartararo aansloten achter de regerend wereldkampioen.

Martin drukte in de openingsfase het tempo en dat zorgde ervoor dat de verschillen aanvankelijk klein bleven. Dat leidde weer tot de nodige positiewisselingen achter de Pramac Ducati-rijder. Zo nam Binder in de derde ronde de derde plek van Marini over, om een ronde later ook Espargaro opzij te zetten voor de tweede positie. De Aprilia-rijder werd op dat moment relatief makkelijk aan de kant gezet door zijn concurrenten, want later in de ronde kwamen ook Marini en Alex Marquez aan hem voorbij. Laatstgenoemde, de enige rijder die op de medium achterband aan de race begon, ging in de vijfde ronde ook aan Marini voorbij om de derde positie in handen te nemen. Bagnaia had intussen een plekje afgestaan aan de oudste van de gebroeders Marquez, om de zesde positie in de vijfde ronde weer te heroveren.

Kort daarna werd Miguel Oliveira in de zevende ronde de eerste uitvaller van de Thaise GP, hij parkeerde zijn RNF Aprilia met technisch malheur aan de kant. De slecht gestarte Marco Bezzecchi begon op dat moment aan een opmars, die hem langs Quartararo naar de negende stek bracht. Espargaro verloor intussen meer terrein, want zowel Bagnaia als Marquez kwam aan hem voorbij. De aanval van de Repsol Honda-rijder was weliswaar succesvol, maar een ronde later gold dat ook voor de tegenaanval van de Aprilia-rijder. In de daaropvolgende ronde zette ook Bezzecchi zijn VR46 Ducati naast Marquez, die daardoor terugviel naar de achtste plek.

Controlerende Martin moet leiding flink verdedigen

Martin hield vooraan intussen de controle, maar een gat slaan met de achtervolgers lukte hem niet. In dat groepje achter de leider bleven positiewisselingen plaatsvinden. Zo drukte Bagnaia zijn Ducati in de tiende ronde langs Marini om de vierde plek over te nemen, terwijl Marco Bezzecchi kort daarna de zesde plek overnam van Espargaro. Vrijwel de gehele groep kreeg vervolgens in de dertiende ronde een plekje cadeau, want Alex Marquez crashte vanuit derde positie om zo de tweede uitvaller van de race te worden. Het bracht Bagnaia naar de derde stek, voor Marini, Bezzecchi, Espargaro en de enige overgebleven Marquez.

Marquez zou in de achttiende ronde een plekje inleveren, want Quartararo haalde hem in om P7 over te nemen. Vrijwel gelijktijdig ging Bezzecchi langs teamgenoot Marini, die het tempo niet helemaal kon volgen en in het restant van de race nog meer posities zou prijsgeven. Aan kop van de race ontstond intussen een echt gevecht om de leiding. Binder zette in de twintigste ronde voor het eerst een inhaalactie in, maar Martin counterde meteen. Een ronde later werd hetzelfde recept gevolgd, maar driemaal bleek scheepsrecht voor Binder: in de 22ste ronde ging de KTM-rijder weer langs de Pramac Ducati, die ditmaal niet kon counteren en de leiding dus kwijtraakte.

De strijd om de overwinning in Buriram was echter nog niet gestreden, want Martin gaf zich niet gewonnen. Hij bleef enkele ronden aan het achterwiel van Binder plakken, om in de voorlaatste ronde in de derde bocht de leiding te heroveren. Bagnaia bemoeide zich vervolgens ook nog even met de strijd door in de laatste bocht beide mannen voor hem buitenom te willen passeren, maar de aanval was niet succesvol. In de laatste ronde wilden de achtervolgers nog wel in de aanval gaan, maar een echte inhaalactie kwam er niet.

Zodoende pakte Martin de overwinning in Thailand, met binnen een kwart seconde zowel Binder als Bagnaia. Laatstgenoemde kreeg echter de tweede plek, doordat Binder in de laatste ronde de track limits overschreed en een plek moest inleveren. Door het resultaat behoudt Bagnaia de WK-leiding, met dertien punten voorsprong op Martin. Achter de drie podiumklanten eindigde Bezzecchi knap als vierde, voor Espargaro en de solide Quartararo. Ook Marquez ging voorbij aan Marini om als zevende te eindigen, al schoven ze door een tijdstraf van Espargaro voor te lage bandenspanning nog een positie op. Fabio di Giannantonio en Johann Zarco completeerden de top-tien. Franco Morbidelli, Joan Mir, Enea Bastianini, Takaaki Nakagami en Raul Fernandez pakten de laatste punten, terwijl Jack Miller, Augusto Fernandez en Pol Espargaro de enige finishers buiten de punten waren. Na Marquez en Oliveira werd Viñales in de slotfase de derde en laatste uitvaller.

Het MotoGP-seizoen 2023 wordt over twee weken hervat met de Grand Prix van Maleisië, wat de aftrap van de triple-header ter afsluiting van het seizoen is.

