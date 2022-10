Martin: "Vrijdag was ik waardeloos, maar dit was speciaal"

De 1.27.899 van drievoudig wereldkampioen Jorge Lorenzo dateerde uit 2013, uit het tijdperk dat de MotoGP nog met Bridgestone-banden reed. Martin verbeterde die tijd met een dikke tiende door 1.27.767 te rijden in de beslissende fase van de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. “Die tijd moest er een keer aan”, lacht Jorge Martin. “De motoren van nu zijn veel sneller dan uit de tijd van Jorge.” Martin en Lorenzo zijn goed bevriend en de oud-coureur had er dan ook niet veel moeite mee dat het oudste ronderecord van de huidige MotoGP-kalender nu eindelijk verbroken is.

“Het was zeker speciaal, ik heb het in Austin gedaan en hier weer”, gaat Martin verder. “Ik geniet van dit moment, het was namelijk al even geleden. Ik voelde me uitstekend in de kwalificatie, de eerste run was heel goed. Daarna werd het heel moeilijk om nog sneller te gaan, de voorband gaf in de tweede run niet thuis. Daar had ik eerder dit weekend ook al last van. Maar ik ging op de limiet, ik riskeerde alles maar het was een goede ronde. Ik ben blij met de ronde. Ik hoop dat we morgen ook kunnen vechten.”

Martin had net zoals zoveel coureurs nog nooit met de MotoGP-machine op Phillip Island gereden. De race stond sinds 2019 niet meer op de kalender vanwege het coronavirus. Het zorgde ervoor dat Martin tijdens de twee trainingen op vrijdag ‘verdwaald’ was. “Pecco [Bagnaia] haalde buitenom in bij bocht 3, zo erg was het… Het was waardeloos, maar het vinden van de referenties was heel belangrijk, de ervaring van de vrijdag komt van pas. Dan kun je veel tijd vinden en ik heb een grote stap gemaakt. De snelle bochten zijn moeilijk met de MotoGP-motor, maar het voelde vandaag echt geweldig.”

Stap maken op bandenslijtage

De Madrileen werd eerder dit jaar gepasseerd voor het tweede fabriekszitje bij Ducati. De rijder gaf na de beslissing toe dat hij flink onder druk stond en dat het intense proces van de Ducati-keuzeheren hem op sportief vlak toch wel parten speelde. Hij haalde daardoor dit jaar nog geen overwinning binnen, pas drie keer stond hij op het podium. “Ik hoop zondag mee te doen om de overwinning”, stelt een gemotiveerde Martin. “Maar we moeten nog een stap maken voor de race.” Die stap zit vooral in het tweede deel van de race, als de band zijn beste tijd gehad heeft. “Daar moeten we echt nog iets op vinden, maar ik heb veel vertrouwen en denk dat we morgen een gooi naar de zege kunnen doen.”