In Pramac had Ducati een sterk sattelietteam, maar vanaf volgend jaar zal Pramac met Yamaha-motoren in de MotoGP rijden. Dat heeft ook zo zijn gevolgen voor de behandeling van het team, nu Ducati dus prioriteiten moet stellen en Francesco Bagnaia aan de titel wil helpen. Martín maakt bovendien de overstap naar Aprilia, aangezien Ducati niet hem maar Marc Márquez naar voren schoof als nieuwe teamgenoot van Bagnaia. Volgens Martín is de situatie binnen Pramac Ducati niet heel anders dan voorheen, al geldt dat niet zo voor de band met Ducati.

"Maar de toekomstige veranderingen hebben ons als team dichter bij elkaar gebracht", zegt Martín tegen GPOne. "Het is niet dat we er alleen voor staan, maar we staan er zeker meer alleen voor dan in voorgaande seizoenen. Hiervoor waren we er zeker van dat we door zouden gaan met Ducati en konden we makkelijk over dingen praten. Nu moeten we ons als team nog meer verenigen om 100 procent te geven."

Pramac was het voornaamste satellietteam van Ducati en kreeg daarom ook de beschikking over fabrieksmateriaal en engineers als onderdeel van die samenwerking. Martín zelf stond bovendien op de loonlijst van het Italiaanse merk. Hij gaat volgend jaar dus namens Aprilia aan de slag in de MotoGP, maar wil de deur naar een terugkeer bij Ducati niet dichtgooien. "Het is een mooi verhaal geweest, zo met Ducati en Pramac", zei Martín bij de World Ducati Week op Misano. "We hebben de cirkel nog niet rond, maar het waren jaren van ontwikkeling van de motor en van het team. Ik zou zeggen dat we naar elkaar toe zijn gegroeid. Toen ik hier kwam, had Ducati niet de beste motor en had het nog geen titels gewonnen [sinds Casey Stoner in 2007]. Maar met Pecco, Enea Bastianini en mij erbij is dit project gegroeid. Het is jammer dat ik hier niet door kon gaan, maar ik ben blij dat ik hier ben. Misschien is dat niet mijn laatste World Ducati Week geweest, wellicht keer ik in de toekomst terug."

Het MotoGP-seizoen wordt na enkele weken rust hervat met de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Bagnaia verdedigt daar een voorsprong van tien punten op Martín.