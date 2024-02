Een van de verhalen voor het komende MotoGP-kampioenschap gaat het jaar van Marc Marquez worden. De Spanjaard verruilde na afgelopen seizoen het fabrieksteam van Honda voor een avontuur bij Gresini, waar hij voor het eerst in zijn racecarrière op een Ducati gaat racen. Aangezien de Italiaanse fabrikant vorig jaar dominant was, zijn de verwachtingen voor het debuut van de Spanjaard op de Desmosedici huizenhoog. Ook merkgenoot Jorge Martin denkt dat de zesvoudig kampioen hoge ogen kan gooien. Martin schaart zijn concurrent zelfs onder de favorieten voor de eerste race. "Hij gaat heel dichtbij zitten in Qatar en hij is misschien zelfs al klaar voor de overwinning", vertelt de Spanjaard na de tests.

Bij de testdagen in Sepang had Marquez een wisselvallige week. Zijn Ducati kende heel wat technische problemen. Ondanks dat stond er onderaan de streep een zesde tijd achter de naam van de Catalaan. Dat Marquez er direct zo goed bij zat, is volgens Martin niet echt verrassend. "Hij staat precies waar ik hem had verwacht", verklaart de Pramac-man.

Martin kwam zelf tot een tweede tijd en ziet dat zijn voorbereiding zijn vruchten afwerpt. "Ik voel me heel sterk. Ik voel ook dat ik nu ervarener ben. Ik geef betere feedback en ik zie dat we stappen vooruit zetten", vertelt de vice-kampioen van 2023. "Ik ben op mezelf gefocust. Ik probeer mijn vaardigheden en mijn rijstijl te verbeteren, de rest komt dan vanzelf. Ik denk dat de ervaring die ik afgelopen seizoen heb opgedaan mij kan helpen. Ik denk dat ik degene ben die Pecco [Bagnaia] kan verslaan."

Nieuwe fairing bevalt niet helemaal

Niet alles verloopt in het voorseizoen naar wens voor Martin. In tegenstelling tot de Ducati-fabriekscoureurs Bagnaia en Enea Bastianini kon hij in eerste instantie moeilijk overweg met de nieuwe fairing. "Ik kreeg er een beetje hoofdpijn van, want ik merkte dat Pecco en Enea wel blij waren. Dat was wel gek, want normaal hebben we dezelfde feedback", vertelt de Spaanse rijder. Na wat aanpassingen ging het later tijdens de testweek beter: "Ik voelde me direct competitiever. Ik ging daarna direct twee snelle rondes rijden en dat voelde ook beter. Ik denk ook dat we nu meer potentie hebben. Ik hoop dat we zo snel mogelijk het beste pakket hebben."