Martín verslaat Oliveira en Bagnaia voor vierde sprintzege van 2024

Met de kwalificaties van de Moto2 en Moto3 achter de rug namen de MotoGP-rijders plaats op de startgrid van de Sachsenring voor de eerste race van het weekend: een sprintrace van vijftien ronden. Kampioenschapsleider Jorge Martín, die vorig jaar zegevierde in de sprintrace van de Duitse GP, verzekerde zich eerder op de dag van pole-position. Miguel Oliveira en Raúl Fernández bezorgden Trackhouse een succesje door de eerste rij te completeren, met Francesco Bagnaia op P4. Marc Márquez wist intussen dat hem een inhaalrace te wachten stond vanaf de dertiende startpositie. Iedereen startte in de korte race op de harde voorband en de zachte achterband, met uitzondering van LCR-rijders Johann Zarco en Takaaki Nakagami. Zij kozen juist voor de medium achterband.

Om 15.01 uur doofden de startlichten om de sprintrace op gang te brengen en het was Bagnaia die uitstekend begon door in de eerste bocht meteen naar de leiding te komen, voor Oliveira en Martín. Ook Bastianini kwam goed weg door achter Fernández en Viñales de zesde positie in te nemen, terwijl Marc Márquez opschoof naar de tiende stek. Oliveira kon intussen niet lang genieten van zijn tweede plek, want bij het ingaan van de tweede ronde stak Martín hem voorbij in de eerste bocht. Een ronde later probeerde de Pramac-rijder precies hetzelfde bij Bagnaia, maar ging daarbij wijd en zette zo de deur open voor de Ducati-rijder om P1 te heroveren.

Op weg naar bocht 9 zette Martín echter een verrassingsaanval in op Bagnaia, waarmee hij de leiding alsnog greep. Oliveira rook vervolgens ook zijn kans en ging in de laatste bocht ook voorbij aan de regerend wereldkampioen. Bastianini nam op dat moment de vierde plek over van Viñales, die eveneens voorbij was gegaan aan Fernández. Franco Morbidelli volgde dat voorbeeld aan het einde van de vierde ronde, terwijl Márquez zich op dat moment langs Brad Binder wurmde om op te schuiven naar de achtste positie. Dat was ook de fase van de race waarin de situatie vooraan zich ietwat leek te stabiliseren.

Fernández zakt ver weg, Martín houdt hoofd koel

Dat gold echter niet voor Fernández, die het tempo van de eerste zes duidelijk niet kon volgen. Aan het einde van de zesde ronde had Márquez de aansluiting gevonden en de Gresini-leider maakte meteen ook korte metten met de Trackhouse-rijder, die in de achtste ronde ook Binder voorbij zag komen. De niet geheel fitte Viñales verloor in deze fase van de race ook terrein, wat Morbidelli de gelegenheid gaf om hem in de eerste bocht aan de binnenkant te passeren voor de vijfde plaats.

Helemaal vooraan zat de top-vier bij aanvang van de tiende ronde nog altijd binnen één seconde. Wel was dit voor Martín het moment om een tussensprint in te zetten, want twee ronden later had hij het gat met achtervolger Oliveira al uitgebouwd tot een kleine seconde. De Portugees stond intussen nog altijd vol onder druk van Bagnaia en Bastianini. Verder naar achteren had Pedro Acosta zich redelijk hersteld na een povere start door zich terug te knokken naar de tiende positie, maar de GasGas Tech3-rijder ging met nog iets meer dan drie ronden te gaan van de baan in bocht 12, wat hem terugwierp naar de laatste plaats.

Het gebeurde echter ruim achter Martín, die in de slotfase zijn hoofd koel hield om zo zijn vierde sprintzege van het seizoen veilig te stellen. Oliveira weerstond de druk van de Ducati's en werd knap tweede, terwijl Bagnaia het podium completeerde. Bastianini werd vierde en greep net naast zijn eerste sprintpodium, met Morbidelli op de vijfde positie. De Pramac-rijder rekende nipt af met Márquez en Viñales, die in de laatste bocht nog van positie wisselden en door slechts 0.003 seconde werden gescheiden. Binder en Álex Márquez stelden de resterende punten veilig en Marco Bezzecchi completeerde de top-tien. Fernández viel in de slotfase nog terug naar de veertiende plek, vlak voor Luca Marini als beste Honda-rijder. Fabio Quartararo was op P13 de beste Yamaha.

De MotoGP werkt zondag de Grand Prix van Duitsland af. De lange race over 30 ronden begint om 14.00 uur.

Uitslag sprintrace MotoGP GP van Duitsland