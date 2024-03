Martín verslaat Binder in spectaculaire MotoGP-sprintrace in Qatar

Ruim drieënhalve maand na de seizoensfinale in Valencia was het tijd voor de MotoGP-rijders om aan hun eerste race van 2024 te beginnen. Om 19.00 uur lokale tijd - 17.00 uur in Nederland - stond de start van de sprintrace in Qatar op het programma, een korte race over elf ronden. Eerder op zaterdag verzekerde Jorge Martín zich van de pole-position voor zowel de sprintrace als de Grand Prix. Ook Aleix Espargaró en Enea Bastianini verzekerden zich van een plek op de eerste rij. Marc Márquez mocht in zijn eerste race voor Gresini vanaf P6 vertrekken, debutant Pedro Acosta vanaf de achtste stek.

Vanaf pole maakte Martín een goede start om als leider de eerste bocht in te duiken. Brad Binder startte uitstekend en nam vanaf P4 de tweede positie over, voor Bastianini, Espargaró en Francesco Bagnaia. Bastianini kon het tempo in de eerste ronde niet helemaal volgen, want hij verloor posities aan zowel Espargaró als teamgenoot Bagnaia. Verder naar achteren streden Fabio di Giannantonio en Marc Márquez om de zevende positie, een gevecht dat uiteindelijk gewonnen werd door de Gresini-rijder. Márquez stootte vervolgens door en pakte in bocht 6 de zesde positie over van Jack Miller, die in dezelfde ronde ook posities zou verliezen aan Di Giannantonio, Álex Márquez en Acosta.

In de derde ronde werd Di Giannantonio de eerste uitvaller van de sprintrace door een vervelende crash bij het uitkomen van bocht 10, waar hij ook wat fysiek ongemak aan leek over te houden. Verder naar voren slaagde Bagnaia er bij aanvang van de vierde ronde in om de derde positie over te nemen van Espargaró. Na vier ronden had Martín dus nog altijd de leiding in handen, voor Binder, Bagnaia, Espargaró, Bastianini en Márquez. De Spanjaard van Gresini voerde intussen het tempo op en dat leidde in de vijfde ronde tot een foutje bij Bastianini, die daardoor de vijfde plek afstond. Bij het ingaan van de zevende ronde ging Márquez op topsnelheid langs Espargaró voor de vierde plaats.

Espargaró knokt zich terug, Martín houdt hoofd koel

Vooraan slaagde Martín erin om een gaatje van een halve seconde te trekken richting Binder, die Bagnaia, Márquez en Espargaró op zijn staart had zitten. Wel slaagde Binder er met nog vier ronden te gaan weer in om het verschil iets te verkleinen. Op dat moment ging Márquez even in de fout in bocht 13, waardoor de zesvoudig MotoGP-kampioen de vierde plek weer moest prijsgeven aan Espargaró. Het gevolg van dat momentje was wel dat de top-drie wat lucht kreeg, want de Aprilia-rijder reed een ruime zeven tienden achter Bagnaia.

Het gat werd binnen één ronde alweer gedicht en met nog twee ronden te gaan deed Espargaró in bocht 4 een aanval bij Bagnaia, die meteen weer kon counteren. Het bleek in zekere zin uitstel van executie, want bij het insturen van de laatste bocht zette Espargaró alsnog een succesvolle aanval in bij de regerend wereldkampioen. Het gat met Binder werd nog wel gedicht, maar extra positiewinst zat er niet meer in voor de rijder uit Granollers. Ook Martín bleef buiten bereik, want de Pramac-rijder boekte in Qatar een zege in de eerste sprintrace van 2024. Op een halve seconde volgde Binder op de tweede stek, vlak voor Espargaró. Bagnaia eindigde als vierde, vlak voor Marc Márquez, Enea Bastianini en Álex Márquez. Acosta bekroonde zijn eerste MotoGP-sprint met de achtste plek en twee punten, terwijl Maverick Viñales het laatste puntje pakte met P9.

Het MotoGP-weekend in Qatar krijgt zondag een vervolg met de Grand Prix van Qatar. Het hoofdgerecht van het weekend begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag sprintrace MotoGP GP van Qatar