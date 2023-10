Martin verliest terrein: "Achterband gaf op met één ronde te gaan"

Tijdens de GP van Australië leek Jorge Martin op weg naar de zege, maar in de slotfase verdween zijn voorsprong als sneeuw voor de zon. In de laatste ronde werd de Pramac Ducati-rijder uiteindelijk zelfs vier keer gepasseerd, waardoor hij als vijfde eindigde op Phillip Island. Achteraf erkende hij dat hij een verkeerde keuze had gemaakt met de achterband, want als een van de weinigen reed hij op de zachte compound. "Er zat een ronde te weinig in de band. We hebben een verkeerde beslissing genomen, maar dat is achteraf makkelijk te zeggen", vertelde Martin na afloop van de race.

De dag begon nog goed voor Martin met pole-position, waarna hij in de race ruim drie seconden voorsprong opbouwde. "We hadden een geweldige dag. We haalden pole en we controleerden de race. Ik verwachtte niet dat de band eraan zou gaan, maar ik verloor in de laatste ronden drie seconden. De band ging eraan, terwijl ik de hele race niet eens pushte", toonde hij zijn ongeloof. Ook was er sprake van boosheid bij de Spanjaard. "Ik denk dat ik op de medium compound niet het gevoel had dat ik kon losbreken in de race, iets wat ik wel wilde. Ik zag dat ik op de soft wel kon uitlopen om daarna te controleren. Ik reed de hele race heel netjes en dat maakt mij ook boos, want ik spaarde de hele race voor het einde, maar de band gaf het met één ronde te gaan op."

Martin was lange tijd op weg naar het verkleinen van zijn achterstand op WK-leider Francesco Bagnaia. Voor de race bedroeg het verschil achttien punten, maar met een zege had de coureur uit Madrid het gat kunnen verkleinen. Uiteindelijk moest Martin zelfs toezien hoe Bagnaia hem passeerde en tweede werd, waardoor het verschil groeide tot 27 punten. Hij stelt zijn lesje geleerd te hebben en de volgende keer niet meer voor een afwijkende strategie te kiezen. "We zullen dezelfde fout niet nogmaals maken", aldus Martin. "We hebben er al van geleerd voor de volgende races en ik ben duidelijk dat ik vanaf nu voor dezelfde wapens wil kiezen. Daar zit geen speelruimte meer in."

Zondag krijgt Martin de kans om zich te revancheren tijdens de sprintrace. De korte race over dertien ronden begint om 4.00 uur Nederlandse tijd vanwege het aangepaste tijdschema.