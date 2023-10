Martin verkleint achterstand met zevende MotoGP-sprintzege in Thailand

Met een nieuw ronderecord verzekerde Jorge Martin zich eerder op zaterdag van de pole-position voor de sprintrace van de MotoGP in Thailand. De Pramac Ducati-rijder kreeg op de eerste startrij gezelschap van Luca Marini en Aleix Espargaro, terwijl titelrivaal Fancesco Bagnaia niet verder kwam dan de vijfde startpositie. Om 10.00 uur Nederlandse tijd namen de 21 rijders plaats op de startopstelling om aan de korte race over dertien ronden te beginnen.

Marini kwam bij het doven van de lichten het beste van zijn plek, maar met een agressieve eerste bocht behield Martin de leiding, voor Marini, Espargaro, Brad Binder en de goed gestarte Marc Marquez. Bagnaia begon intussen niet lekker aan de race en viel terug naar de achtste positie, waarna Johann Zarco hem later in de openingsronde ook nog passeerde om hem terug te duwen naar de negende stek. Espargaro opende intussen de aanval op Marini voor de tweede plaats, maar dat wierp hem juist in de schoot bij Binder. De KTM-rijder sloeg in de tweede ronde meteen toe door de derde stek over te nemen, waarna Marquez in de vijfde bocht probeerde mee te komen. Dat lukte, al beantwoordde Espargaro die aanval in de laatste bocht weer. In die bocht werd ook de eerste crash genoteerd, want Takaaki Nakagami gleed onderuit.

Aan het front kon Marini het tempo van Martin niet helemaal volgen, want binnen vijf ronden had de Pramac-rijder een voorsprong van anderhalve seconde opgebouwd. Bagnaia had op dat moment alweer twee plekjes winst geboekt door aan het einde van de vierde ronde de knokkende Alex Marquez en Zarco te verschalken bij het opkomen van start-finish. Marco Bezzecchi ging intussen langs de Honda van Marquez om de vijfde positie over te nemen. De andere VR46-rijder, Marini, kwam intussen in toenemende mate onder druk te staan van Binder.

Martin consolideert, Marquez kent sterke slotfase

Het leidde in de zevende ronde dan eindelijk tot een aanval van Binder, die in de laatste bocht binnendoor voorbij Marini ging om de tweede positie over te nemen. Augusto Fernandez maakte dat al niet meer mee als deelnemer aan de race, want hij crashte in de zesde ronde in bocht 12. Drie ronden later werd Fabio di Giannantonio de tweede uitvaller, nadat hij zich in de pits meldde met vermoedelijk een technisch probleem. Aan het front behield Martin intussen zijn marge, terwijl Binder er niet in slaagde om echt een gaatje te slaan met Marini. Daarachter wist Bezzecchi niet weg te rijden bij Marquez, die in de tiende ronde terugsloeg en de vijfde positie heroverde. Een foutje van Espargaro in de laatste ronde gaf Marquez de kans om meteen de aanval in te zetten op de Aprilia-rijder, die zich nog wel kranig weerde en de vierde positie heroverde.

Dat gebeurde meer dan drie seconden achter Martin, die de teugels in de slotfase iets liet vieren om zo zijn zevende sprintzege van 2023 veilig te stellen. Een kleine seconde later eindigde Binder op de tweede stek, terwijl Marini het podium completeerde. Marquez knokte zich in de laatste bocht nogmaals langs Espargaro om de vierde positie veilig te stellen, terwijl de Spanjaard van Aprilia genoegen moest nemen met P5. Bezzecchi weerstond in de laatste ronde de druk van Bagnaia om zesde te worden, terwijl de WK-leider drie puntjes pakte met de zevende stek. De laatste puntjes belandden bij Alex Marquez en Zarco, terwijl Jack Miller nipt afrekende met Fabio Quartararo om de top-tien te completeren. Maverick Viñales kreeg in de laatste ronde nog een long lap-straf uitgedeeld wegens het overschrijden van de track limits, waardoor hij terugviel naar de achttiende en voorlaatste plek. Alleen de eerder gevallen Nakagami eindigde nog achter hem.

De MotoGP-coureurs melden zich zondagochtend weer op de baan voor een korte warm-up, om daarna om 9.00 uur Nederlandse tijd aan de Grand Prix van Thailand te beginnen.

Uitslag sprintrace MotoGP GP van Thailand