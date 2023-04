De pole-sitter van de Grand Prix van de Verenigde Staten van vorig jaar arriveerde niet fit in Austin, Texas. Jorge Martin is getroffen door een virus en heeft sindsdien antibiotica gekregen. Ondanks dat sloot de 25-jarige Madrileen de vrijdag op het Circuit of the Americas als snelste af, met een tijd van 2.02.178. Daarmee was hij 63 duizendsten van een seconde sneller dan regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia.

De Pramac-rijder gaf na de trainingen toe dat hij 'niet wist' hoe hij dit kon flikken, gezien zijn fysieke gesteldheid. "Ik voel me nog steeds echt zwak", zei Martin na de tweede training. "Het was 's ochtends niet zo slecht... nou, oké, het was slecht. Maar in de middag was het superslecht. Ik voelde me echt zwak. Na twee ronden was ik mijn kracht kwijt. In het laatste deel van de training konden we dit goed managen, we maakten er geen superlange run van en ik noteerde een 2.03.8 op gebruikte banden. Dat is goed. Na de vliegende ronden, en ik weet niet hoe ik dat deed, had ik het vertrouwen, was ik snel en maakte ik de ronde af. Daar ben ik blij om."

Hoewel hij de vrijdag als snelste afsloot, maakt Martin duidelijk dat Pramac nog de juiste afstelling voor de motor moet vinden. Voor nu heeft hij namelijk het gevoel dat hij 'ver verwijderd' is van de strijd om de zeges dit weekend. "We hebben nog steeds niet de juiste richting gevonden", stelt hij. "We hebben het geprobeerd met meer gewicht aan de voorkant om een betere wegligging te krijgen, maar dat werkte niet. In de remzones worstelde ik enorm. We gingen terug naar onze basisafstelling en die was goed, dus misschien gaan we die kant op. Maar we hebben iets nodig als we voor de zeges willen gaan, ik heb het gevoel dat we er nog steeds ver vanaf staan. Maar met kleine stappen veranderde het gevoel aan de achterkant al flink. Als we die kant opgaan, kunnen we competitiever zijn", besluit Martin.