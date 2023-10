Martin verandert niets aan mentaliteit ondanks WK-leiding MotoGP

Jorge Martin schreef zaterdag de sprintrace van de MotoGP in Indonesië op zijn naam. Het was zijn zesde overwinning in een korte race en het leverde hem bovendien de leiding in het wereldkampioenschap op, doordat rivaal Francesco Bagnaia slechts als achtste over de finish kwam. Martin gaat hierdoor voor het eerst aan de leiding van het MotoGP-kampioenschap, maar dat is voor hem geen reden om zijn aanpak aan te passen. "Het voelt goed, het voelt geweldig en het is als een droom. Dit is waarom we hier zijn. Tegelijkertijd blijft mijn mentaliteit hetzelfde", zei Martin na afloop van de race. "Ik moet aanvallen, maar ik moet ook van het moment genieten. Alles wat daaruit voortkomt, is goed. Ik vind dat de druk bij Pecco ligt, want hij moet eigenlijk winnen. Daarom hou ik vast aan dezelfde mentaliteit."

De lezing dat de druk niet bij Martin, maar bij Bagnaia zou liggen, werd gedeeld door zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez. De Spanjaard ziet zijn landgenoot echter wel als de favoriet voor de wereldtitel. "Als ik op iemand moet inzetten, dan zet ik in op Jorge. Waarom? Omdat hij geen druk heeft. Hij rijdt op een fabrieksmotor, maar niet in het fabrieksteam. Hij verdedigt ook geen wereldtitel", oordeelde Marquez, die zelf in de openingsronde al uit de sprintrace crashte. "Als hij kampioen wordt, is dat geweldig. Als hij tweede wordt, dan is dat oké, want het normale scenario is dat Pecco zou winnen. Pecco ervaart nu dus hoe het is om een titel te verdedigen, iets wat soms lastiger is dan een titel veroveren."

Met zes overwinningen in sprintraces en drie Grand Prix-zeges heeft Jorge Martin inmiddels 328 punten verzameld in het kampioenschap. Voorafgaand aan de Grand Prix in Indonesië heeft hij daarmee een voorsprong van zeven punten op Bagnaia, die dit seizoen vijf zondagse overwinningen heeft geboekt en daarnaast ook zegevierde in vier sprintraces. Martin heeft zondag bovendien een uitstekende kans om zijn voorsprong op Bagnaia verder uit te breiden. De Pramac Ducati-rijder start zondag vanaf de zesde positie, terwijl zijn belangrijkste titelrivaal niet verder kwam dan de derde tijd in Q1. Daardoor start de regerend wereldkampioen zondag vanaf P13.