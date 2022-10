Martin ondanks val rapste in VT3 GP van Thailand, Marquez naar Q1

Kent u dat verhaal van de voorspelde regenbuien in Buriram? Die kwamen niet. Ook zaterdagmorgen bij aanvang van de derde vrije training over 45 minuten was het gewoon weer droog. Dat kwam met name de coureurs van Aprilia goed uit. Aleix Espargaro, derde in de WK-stand, stond na de beide trainingen op vrijdag buiten de top-tien en ook Maverick Viñales stond er niet bepaald goed bij. Johann Zarco was na de twee sessies op vrijdag de snelste met een 1.30.281. Raul Fernandez kwam niet aan de start in de derde training. De Tech3-rijder heeft last van maagproblemen en was niet fit genoeg om de RC16 te rijden.

Jorge Martin en Luca Marini losten elkaar in de eerste fase steeds af op de bovenste plekken van de tijdenlijst. Dat duurde zo’n tien minuten totdat Martin de controle over zijn machine verloor bij het ingaan van de laatste bocht. De Spanjaard was ongedeerd, Marini versnelde op zijn beurt door naar 1.31.038 in de eerste fase op de mediums. Alle rijders waren bezig aan de raceruns waarbij de focus voornamelijk lag op de middelste compound van Michelin. Viñales maakte een gefrustreerde indruk. Hij kreeg zijn RS-GP niet in het juiste spoor en bungelde in de achterhoede.

Met twintig minuten te gaan ging Jack Miller voor een nieuwe run. Hij verbeterde de toptijd achtereenvolgens met 1.31.011 en 1.30.898. Alex Marquez en Marco Bezzecchi hadden het intussen met elkaar aan de stok. De jongste van de Marquez-broers was gefrustreerd over de wijze waarop de Italiaan zich gedroeg op de baan. Het liep met een sisser af en beide mannen brachten hun machines naar de pitbox om zich daar voor te bereiden op de laatste run van de training. Brad Binder was de eerste die zijn tijd van vrijdag wist te verbeteren, maar hij von daarmee nog geen ticket voor Q2.

Fabio Quartararo was vervolgens de eerste met een serieuze tijd. Hij klokte 1.30.481 en verbeterde zich even later naar 1.30.310 op een nieuwe set mediums. Hij naderde de snelste tijd van het weekend daarmee tot op drie honderdsten van een seconden. Ook Bezzecchi verbeterde zich naar 1.30.513 waarmee hij in aanmerking kwam voor een plek in Q2. Met nog een kleine zes minuten te gaan begaven alle rijders zich met een setje softs naar het asfalt om voor de derde keer dit weekend een mini-kwalificatie af te werken.

Jorge Martin had zich herpakte na zijn crash en klokte 1.30.205. Het was de snelste tijd van het weekend. Enea Bastianini verbeterde zich waardoor Jack Miller in de gevarenzone kwam te staan. De Australiër zat in het spoor van Marc Marquez en verbeterde zich naar 1.30.217. Dat was genoeg voor de tweede plek op dat moment. Marquez was bezig aan een rommelig rondje en in zijn kielzog ging Miller onderuit. Hij was op dat moment al safe, maar de gele vlaggen zorgden ervoor dat andere rijders zich niet meer konden verbeteren. Brad Binder was een van de weinige rijders die profiteerde. Hij klom op naar de zesde plek. Daarmee duwde de Zuid-Afrikaan Honda-kopman Marquez richting Q1.

Martin bleef de snelste voor Miller en Quartararo met Binder op de vierde plek. Alex Rins produceerde de vijfde tijd voor Johann Zarco met Enea Bastianini, Marco Bezzecchi en Luca Marini achter zich. Marc Marquez verbeterde zijn tijd van vrijdag niet en bleef in deze sessie op de tiende plek steken. De zesvoudig MotoGP-kampioen moet later vandaag richting Q1. Miguel Oliveira werd twaalfde voor Aleix Espargaro en Franco Morbidelli. Cal Crutchlow kwam met zijn pijnlijke enkel tot de veertiende tijd en verbeterde zich niet. Remy Gardner bleef steken op de vijftiende plaats voor Fabio di Giannantonio en Francesco Bagnaia. De Ducati-rijder had vrijdag al genoeg gedaan om plaatsing voor Q2 af te dwingen.

Viñales kende een teleurstellende sessie, hij werd achttiende voor Pol Espargaro, Alex Marquez en Tetsuta Nagashima. Darryn Binder en Danilo Petrucci waren de hekkensluiters. Die laatste verkleinde zijn achterstand op de snelste rijders tot zo’n anderhalve seconde.

De vierde training voor de Grand Prix van Thailand begint om 9.25 uur met aansluitend de kwalificatie. Aanvang van Q1 is om 10.05 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Derde vrije training MotoGP Grand Prix van Thailand