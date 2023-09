Martin: Uitdroging kostte me bijna tweede plek in MotoGP India

Na zijn overwinning in de sprintrace mocht Jorge Martin vanaf de tweede startpositie aan de MotoGP Grand Prix van India beginnen. Aanvankelijk meldde hij zich even aan het front, maar de Pramac Ducati-coureur bleek niet opgewassen tegen het moordende tempo van uiteindelijke winnaar Marco Bezzecchi. Wel wachtte een gevecht met Francesco Bagnaia, die de wereldkampioen tot zijn crash wel in zijn voordeel leek te beslechten. Martin kreeg de tweede plek daardoor weer in handen en die zou hij tot de finish vasthouden, maar echt makkelijk had hij het daar niet bij. Zo was op televisie al te zien dat het pak van de Spanjaard gedurende de race was opengegaan, iets wat hij zelf overigens midden in de race oploste.

Het grootste probleem van Martin in India werd echter pas zichtbaar na afloop van de race. Voordat hij zich bij mede-podiumklanten Bezzecchi en Fabio Quartararo voegde, maakte hij een tussenstop bij zijn team om gekoeld te worden met flesjes water. Eenmaal bij het podium aangekomen moest Martin er nog even bij gaan zitten, terwijl een dokter hem onderzocht. Daaruit bleek dat Martin kampte met uitdrogingsverschijnselen. De klachten die hij daarbij ervoer, bleken uiteindelijk ook de reden voor het foutje dat hij in de laatste ronde maakte, waardoor Quartararo zijn tweede plaats nog kon bedreigen.

"Je moet me geloven als ik zeg dat ik 100 procent heb gegeven. Met nog acht ronden te gaan was ik uitgedroogd, dus het was heel moeilijk om de race uit te rijden. Hoewel ik een goede pace kon vasthouden, maakte ik in de laatste ronde een grote fout door de uitdroging. Ik ging wijd en Fabio kon me daardoor inhalen, maar ik kon hem weer passeren", zei Martin na afloop van de GP van India, waarin hij Pramac Ducati haar vijftigste MotoGP-poduimplek bezorgde. "Ik ben dus heel blij met de tweede positie. Ik ben heel blij voor het team en we hebben ook wat punten goedgemaakt in het kampioenschap. Ik denk dat we dezelfde mentaliteit moeten aanhouden als hier: we moeten proberen te winnen en in alle trainingen competitief te zijn. Dat is de manier om het gat te dichten."

Met zijn tweede plaats profiteerde Martin van de crash van Bagnaia, want hij heeft de achterstand hierdoor opnieuw met twintig punten verkleind. Daar waar de marge na de GP van Oostenrijk nog 62 punten bedroeg, staat Martin drie raceweekenden later te gaan nog maar dertien punten achter.