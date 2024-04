Martín: Tweede plaats was realistisch resultaat in sprintrace Jerez

Daar waar vrijwel alle concurrenten in de titelstrijd op het asfalt of in de grindbak eindigden, hield Jorge Martín zijn hoofd koel in de sprintrace van de MotoGP Grand Prix van Spanje. De Pramac Ducati-rijder startte sterk en leidde, totdat Marc Márquez hem passeerde. De Spanjaard van Gresini ging in de slotfase van de race echter ook onderuit, waardoor Martín met een comfortabele voorsprong naar zijn tweede sprintzege van het huidige MotoGP-seizoen kon rijden. “Winnen in Jerez is uniek, dus ik ben heel blij met de zege”, verklaarde Martín dan ook, om daar zelf al een aantekening bij te plaatsen.

“Ik weet niet hoe de race was verlopen zonder Marcs crash. Ik maakte een foutje in bocht zeven en hij reed het hele gat dicht. Mijn gevoel was ook niet helemaal top. Ik probeerde de tweede plek vast te houden, totdat hij zijn fout maakte. De tweede plaats was zeker een realistische positie, maar ik ben heel blij dat ik uiteindelijk heb gewonnen. Ik wist hoe ik mijn hoofd koel moest houden terwijl we zo hard pushten en tegelijk op moesten passen voor het water. Ik haalde de finish en dat was vandaag niet makkelijk.”

Martín zat eerste rang bij de valpartij van Márquez, die zijn motor daarna nog oppakte om uiteindelijk zesde te worden. Het eerste wat toen door het hoofd van de 26-jarige Madrileen schoot, was dat hij wilde kijken welke marge hij had naar nieuwe nummer twee Pedro Acosta. “Ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Toen zag ik dat ik drie seconden had op de volgende rijder, waardoor het lastigste was om geconcentreerd te blijven. Ik wist dat ik de helft al had gedaan, maar de finishlijn halen was niet makkelijk. Met die afstand te gaan, gaan veel dingen door je hoofd. Maar winnen in Jerez was heel fijn. Ik denk dat ik zondag opnieuw geweldige snelheid kan laten zien en weer voor de overwinning kan strijden.”

Martín heeft in de sprintrace op Circuito de Jerez uitstekende zaken gedaan in de strijd om de MotoGP-titel. Hij heeft tot dusver 93 punten verzameld en heeft daarmee nu 29 punten marge op nieuwe nummer twee Acosta.