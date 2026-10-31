MotoGP GP van Maleisië
Jorge Martin trekt zich terug uit GP van Maleisië, titelkansen MotoGP in gevaar
Martins kansen op de MotoGP-titel hangen aan een zijden draadje nu een blessure hem uit de races op Sepang dwingt
Rachit Thukral
Gepubliceerd: 31 okt 2026, 07:00
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Jorge Martin heeft zich voorafgaand aan de kwalificatie teruggetrokken uit de Grand Prix van Maleisië en staakt zijn poging om door te racen met de polsblessure die hij een week geleden op Phillip Island had opgelopen.
De fabriekcoureur van Aprilia heeft zich teruggetrokken voor de rest van het weekend op Sepang, nadat hij zaterdagochtend in de laatste training zijn toestand had beoordeeld. Daar eindigde hij als 21e en laatste op de tijdenlijst.
Zijn vroege vertrek uit Maleisië zou mogelijk het einde kunnen betekenen van zijn jacht op de MotoGP-titel, nadat hij afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Australië al 10 punten achterop was geraakt bij Ducati-titelrivaal Marc Marquez.
"Jorge Martin trekt zich terug voor de rest van de GP van Maleisië om zijn herstel van zijn blessure voort te zetten", meldde Aprilia in een korte verklaring.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Photo by: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images
Martins deelname op Sepang was al twijfelachtig sinds hij vorige week in de sprint op Phillip Island op hoge snelheid crashte terwijl hij met Marquez om de leiding vocht.
De impact leverde hem een niet-verplaatste breuk in het spaakbeen op, waardoor hij meteen ongeschikt werd verklaard voor de race over de volledige afstand in Australië - die uiteindelijk werd afgelast - terwijl ook zijn deelname in Maleisië op losse schroeven kwam te staan.
De Spanjaard kwam donderdag bij aankomst op Sepang door de eerste medische tests, waarna MotoGP-arts Angel Charte hem na de eerste getimede sessie van vrijdag opnieuw fit verklaarde.
Vervolgens brak hij zijn dag echter al na drie ronden in de training af, met als doel energie te sparen voor het belangrijke deel van het weekend.
Hoewel hij zaterdagochtend inderdaad terugkeerde op de baan en acht ronden op het 5,5 kilometer lange circuit voltooide, kwam hij duidelijk tempo tekort: hij eindigde op 1,8 seconde van Enea Bastianini van Tech3 KTM.
De bevestiging van zijn terugtrekking kwam slechts enkele minuten na de start van Kwalificatie 1, waarbij op tv-beelden een lege garage te zien was nadat de pitstraat was geopend.
"We hebben samen met de artsen besloten om niet verder te gaan", zei Aprilia-teammanager Paolo Borona tijdens de officiële MotoGP-uitzending.
"Zijn gevoel was eerlijk gezegd beter dan gisteren, maar hij kon niet aanzetten tijdens het remmen. Daarom hebben we allemaal samen besloten om niet verder te gaan en de focus op de GP van Doha te houden."
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