Martín deelt tikje uit aan Bagnaia: "Zat echt op de limiet"

Vanaf de derde startpositie probeerde Jorge Martín bij de start meteen de regie te pakken in de sprintrace van de Thaise Grand Prix. Dat mislukte echter, want hij ging wijd en moest uiteindelijk op de zesde positie aansluiten. In de resterende twaalf ronden knokte de Pramac Ducati-rijder zich echter nog knap naar de tweede plaats, onder meer door in een rechtstreeks duel af te rekenen met titelrivaal Francesco Bagnaia. "Het was heel moeilijk om hem te passeren", verklaarde Martín na afloop van de korte race in Buriram. Dat begon al met de inhaalpoging kort na de start.

"De eerste bochten waren gecompliceerd. Of ik moest de rem loslaten, wijd gaan en enkele posities verliezen, of ik zou Pecco raken. Ik besloot dus wijd te gaan", vervolgde de Spanjaard. "Daarna probeerde ik me zo snel mogelijk te herstellen, maar het was moeilijk. Het was ook erg heet in de groep. Normaal rij ik iets verder van voren, dus ik ben niet gewend aan deze hitte." Martín had het daar zwaar mee en zag ook dat de temperatuur van zijn voorband flink opliep, maar dat deerde hem uiteindelijk niet. "Ik reed goed en ik was competitief, dat is het belangrijkste. Ik kon Acosta, Marc [Márquez] en Pecco nog inhalen, dus ik ben blij."

Een geheel zorgeloze sprintrace was het echter niet voor Martín. Toen hij Bagnaia in de zevende ronde inhaalde in bocht zeven, kreeg hij meteen een waarschuwing voor het overschrijden van de track limits. Daarna leek hij nog een fout te maken en voor een straf te moeten vrezen, maar zo ver kwam het niet. Toch beseft de Madrileen dat hij met vuur speelde. "Ik zat in bocht 7 een beetje op de limiet. Als ik heel snel wil insturen en daarna ook vroeg op het gas wil, dan beland ik echt op de limiet bij het uitkomen van de bocht. Ik heb mijn joker dus ingezet. Je mag één keer op het groen komen en dat heb ik gedaan", vertelde hij. Wel was dat moment een soort wake-up call. "Ik probeerde wat meer marge te houden, maar niet te veel, omdat ik weet dat Pecco op dat punt van het circuit sterk is."