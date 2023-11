Martin tevreden met P2: "Blij om gat te trekken naar Bagnaia"

In de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië moest Jorge Martin nog zijn meerdere erkennen in Francesco Bagnaia, die pole-position pakte voor beide races. De nummer twee in het kampioenschap rekende in de sprintrace wel af met de WK-leider door tweede te worden, waardoor hij zijn achterstand heeft verkleind tot elf punten. Zodoende kon Martin goed leven met het resultaat, al erkende hij na afloop ook dat Alex Marquez simpelweg te snel was. "Ik haalde Alex in toen hij een foutje maakte, maar daarna was hij weer agressief. Ik dacht echter dat ik op dat moment sneller was dan Pecco. Dat was ook zo. Ik wilde hem dus inhalen en bij hem wegrijden, maar Alex had vandaag iets extra's", analyseerde Martin.

Na het duel met Marquez en diens inhaalactie op Bagnaia ging ook Martin aan de Ducati-rijder voorbij. Dat was geen eenvoudige opgave voor de Spanjaard, die met de verkeerde bandenspanning op pad werd gestuurd. "Vanaf het begin schoot mijn bandenspanning voor omhoog, doordat we verwachtten eerste of tweede te zijn maar op P4 uitkwamen. Dat maakte alles gecompliceerd. Toen ik eenmaal gewend was aan de andere manier van rijden, kon ik het gat met Pecco dichtrijden en vervolgens ook wegrijden. Dat was het belangrijkste. Ik dacht dat hij dichtbij zou blijven, maar dat was niet zo. Daar ben ik blij mee en laten we zien of we morgen weer een gat kunnen trekken."

Zelf stipte Martin de start aan als een verbeterpuntje voor de Grand Prix van Maleisië op zondag. Gestart vanaf de tweede positie moest hij bij het ingaan van de eerste bocht genoegen nemen met de vierde positie, doordat Enea Bastianini en Marquez hem passeerden. "De start was denk ik niet mijn beste, maar het lag denk ik eerder aan het remmen dan aan de start", concludeerde Martin. "Ik remde iets te vroeg en probeerde het veilig te spelen, maar daardoor was ik vierde in de eerste bocht. Dat moeten we zeker verbeteren voor zondag." Hij verwacht ook dat de race zich dan op een iets andere manier ontvouwt. "De snelheid ligt lager, want je eindigt waarschijnlijk als zevende als je met deze snelheid begint. Fysiek hou je het niet vol, want je kunt niet twintig kwalificatierondjes rijden. Ook zaten de banden nu al op de limiet."