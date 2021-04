Martin succesvol geopereerd, hoopt op terugkeer in Mugello

Martin moest woensdag onder het mes nadat hij tijdens de derde training voor de Grand Prix van Portugal zwaar ten val kwam. Uit data van Alpinestars bleek dat de crash in totaal 5,2 seconden duurde. Op vier momenten tijdens de crash kreeg Martin een impact van 25G of meer te verwerken, in twee gevallen ging het om een impact van 26G.

Woensdag werden de drie breuken die hij had opgelopen bij de crash tijdens een operatie weer gefixeerd. Het ging daarbij om twee breuken in zijn handen en eentje in zijn enkel. Aanvankelijk zou de operatie maandag al plaatsvinden, maar dit was vanwege de gevolgen van een hersenschudding niet mogelijk.

Zie ook: Pramac Ducati kiest voor opvallende vervanger geblesseerde Martin

De Spanjaard blijft de komende dagen ter observatie in het ziekenhuis en zal thuis een aantal dagen rust moeten nemen voordat hij aan de revalidatie kan beginnen. Martin heeft zich voorgenomen om tijdens de Grand Prix van Italië in Mugello weer op de baan terug te keren. Tot die tijd heeft Pramac Ducati de beschikking over Tito Rabat, die Martin zal vervangen.

Bekijk hieronder de vrijgegeven data van Jorge Martin's crash: