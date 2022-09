Na de beslissing van Jack Miller om Ducati in 2023 te verruilen voor KTM nam het management van de Italiaanse fabrikant uitgebreid de tijd om een keuze te maken tussen Enea Bastianini (Gresini Racing) en Jorge Martin (Pramac Ducati) voor het tweede zitje naast Francesco Bagnaia. De keuze viel uiteindelijk op drievoudig MotoGP-racewinnaar Bastianini terwijl Martin een nieuw fabriekscontract kreeg om in 2023 bij Pramac te blijven.

Het duel om het tweede zitje bij Ducati werd publiekelijk uitgevochten door Martin, iets waar hij geen plezier aan beleefd heeft. “Het was niet goed voor Enea en mij, de oorlog die ze gestart zijn, de media en veel mensen dachten dat het echt bestond”, aldus Martin. “Ik heb gewoon geprobeerd om goed te scoren. Ik heb aan het begin van het seizoen wat problemen gehad, maar vanaf Barcelona werd het constanter en scoorde ik een podium. Ik denk niet dat het goed voor de rijders was, het is niet makkelijk als je niet 100 procent bent. Maar het is wat het is, we weten hoe het werkt in deze sport en doen ons best.”

Martin is teleurgesteld over de uitkomst, maar stelt dat Bastianini de promotie verdient. “Natuurlijk was ik teleurgesteld na de beslissing, maar Enea verdient het hoor”, gaat de Spanjaard, die door Ducati gecompenseerd wordt voor zijn niet-promotie, verder. “Hij heeft drie races gewonnen en haalde een ongekend niveau. Ik denk dat we het beide verdienden en het was zeker een moeilijke beslissing. Maar uiteindelijk heb ik alles gedaan wat Ducati me opdroeg, ik deed mijn best. Ik heb een goed contract getekend en daar ben ik blij mee. Ik denk dat Ducati een goede investering doet met goede resultaten, ik wil historie schrijven met Pramac. Dat is de enige manier voor mij, volgend jaar wil ik het kampioenschap winnen. Ik hoop dat we de kans krijgen en dat ik met dezelfde steun als Pecco of Enea kan vechten.”

Crew-chief Bastianini vertrekt naar KTM

Samen met Bastianini zou ook zijn crew-chief Alberto Giribuola bij het fabrieksteam kunnen terugkeren, maar de oud-hoofdmonteur van Andrea Dovizioso heeft gekozen voor een nieuw avontuur. Motorsport.com heeft vernomen dat Giribuola als technisch manager aan de slag gaat bij KTM. Naar verluidt heeft KTM ook Cristhian Pupulin op de korrel, hij is momenteel de crew-chief van Jack Miller. Het is nog niet duidelijk wie volgend seizoen Giribuola vervangt aan de zijde van Bastianini.