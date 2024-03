Martín kan sterkste punten niet benutten op nieuwe Ducati MotoGP-motor

Met pole-position en een sprintzege begon Jorge Martín in Qatar uitstekend aan het nieuwe MotoGP-seizoen. Op zondag mocht de Pramac Ducati-rijder eveneens vooraan beginnen, maar binnen enkele bochten was hij de leiding kwijt aan Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen schreef de openingsrace op zijn naam en vertrok als leider in het kampioenschap uit Lusail, terwijl Martín genoegen moest nemen met de derde plek achter Brad Binder. In de sprintrace kampte hij al met vibraties, iets wat hem ook in de Grand Prix hinderde.

"We hebben onze snelheid denk ik laten zien. Enerzijds heb ik er vertrouwen in dat we onverslaanbaar zijn als de motor op honderd procent zit. Anderzijds weet ik niet wanneer dit gaat gebeuren. Op dit moment hebben we vibraties, waardoor ik bijvoorbeeld de achterrem niet kan gebruiken. Ik kan enkele van mijn sterkste punten tijdens het rijden niet gebruiken. Laten we wachten en laten we de engineers laten werken. Ik doe mijn deel, nu moeten ze hun deel doen", vertelde Martín na zijn derde plek in Qatar. Na de sprintrace verklaarde hij al dat de zege een lastig verhaal zou worden door de chatter en dus kon hij wel leven met het uiteindelijke resultaat.

"Ik ben blij met het resultaat. Als je me na de sprintrace had gevraagd, dan was het podium onmogelijk geweest. Nu hadden we echter de potentie om te winnen", vervolgde Martín. "Ik ben niet helemaal tevreden. Wellicht was ik te lief voor de banden in de openingsfase en vervolgens haalde Pecco me in. Alles veranderde toen enorm, want de bandenspanning voor werd iets te hoog. Toch ben ik blij. De snelheid lag hoog. Met twee ronden te gaan kon ik 1.52.7 rijden om weg te lopen bij Marc [Márquez] en om Brad bijna bij te halen. De positieve punten nemen we mee naar Portimão. Met het huidige pakket van de nieuwe motor rijd ik nog niet op honderd procent, dus we kunnen veel competitiever zijn als we ons verbeteren."

Na het eerste raceweekend van 2024 bivakkeert Martín op de derde plek in de MotoGP-titelstrijd met 28 punten. Zijn achterstand op Bagnaia bedraagt drie punten, Binder heeft slechts één puntje voorsprong op de Spanjaard.