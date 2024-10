Martín stelt zichzelf gerust op vrijdag: "Hele week beetje nerveus"

Vorig jaar won Jorge Martín beide races op Chang International Circuit. Het valt nog te bezien of dat dit jaar weer het geval is, maar de Pramac Ducati-rijder begon vrijdag goed aan het weekend door in beide trainingen de tweede tijd te rijden. Dat kwam als een opluchting, aangezien hij in de aanloop naar het raceweekend nog wel wat twijfels had. "Ik ben blij, blij dat ik hier ben en dat ik competitief ben. Weet je, de hele week was ik een beetje nerveus. Ik denk dat mijn brein altijd probeert te anticiperen op wat komen gaat, dus ik was ietwat nerveus", legde Martín uit na de vrijdagse actie.

Doordat de trainingen solide verliepen en de snelheid er ook leek te zijn, verdwenen de mentale spoken al snel bij de Spanjaard. "Ik voel me snel, maar Pecco en Marc zijn ook best sterk. Het wordt dus een uitdagend weekend, maar ik zit in het gevecht en ik ben er klaar voor", blikte hij alvast vooruit op een mogelijke strijd met Francesco Bagnaia en snelste man Marc Márquez. Martín putte vooral hoop uit zijn sterke start op gebruikte banden in de tweede vrijdagse sessie. "Toch stond ik nog op de derde, vierde positie, dus dat is fijn. Ik voel dat ik sterk ben. Op de harde band had ik het iets lastiger, al had ik daar ook al 22 of 25 ronden op gereden. Ik had moeite om dezelfde pace te houden, maar ik voel me oké."

'Bastianini en Márquez hebben niets te verliezen'

Iets waar Martín minder naar lijkt uit te kijken in Thailand, is een mogelijke strijd met Márquez en Enea Bastianini. Beide rijders, die de vrijdag afsloten op de eerste en derde plek, maken nog een kleine kans op de wereldtitel, maar zullen vooral gebrand zijn op het binnenhalen van een Grand Prix-zege. In die hoedanigheid zullen ze bereid zijn om meer risico's te nemen dan Martín, zo verwacht de kampioenschapsleider. "In mijn positie is het best moeilijk als je duelleert met iemand als Enea of Marc, want ze hebben bijna niets te verliezen. Het maakt ze niet uit of ze crashen, dus het is lastig", stelt hij.

Het bewijs daarvoor zag Martín al in Misano en Phillip Island, waar hij de zege aan respectievelijk Bastianini en Márquez moest laten. "De actie [van Bastianini] in Misano was in mijn ogen niet correct, dus ik vind dat die vijf punten van mij zijn. Hij ging van de baan en drukte mij ook uit de bocht. Marcs actie [in Australië] was zeker agressief, maar hij raakte me niet en dus vond ik dat prima. Hij legde zijn kaarten op tafel en hij reed een geweldige race", aldus Martín, die benieuwd is hoe het er in Buriram aan toe gaat. "Als ik de kans heb, ga ik wegrijden zodat niemand de kans krijgt. Maar ik vermoed dat ik hier met Marc of iemand anders bij de laatste bocht zal aankomen."