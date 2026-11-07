MotoGP GP van Qatar

Jorge Martin staat voor 'zeer moeilijke' GP van Qatar na pijnlijke kwalificatie

Martin kwam niet verder dan de 11e plek op de grid, doordat zijn gebroken pols hem meer parten speelde dan op vrijdag

Richard Asher

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 13:22

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aprilia-teammanager Paolo Bonora heeft toegegeven dat de rest van het GP-weekend in Qatar een uitdaging wordt voor zijn fabriekscoureur Jorge Martin, omdat de toestand van de Spanjaard op zaterdag verslechterde.

Martin was positief na een goede vrijdag op Losail, waarop hij zich rechtstreeks plaatste voor Q2 nadat hij in de training een solide run naar de zevende tijd had neergezet.

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Maar de kwalificatie op zaterdag verliep niet volgens plan, want hij knokte zich naar de 11e plaats. Martins frustratie was na afloop van de sessie duidelijk te zien, toen hij gebaren maakte naar Pedro Acosta na wat Martin opvatte als hinder bij zijn laatste poging om zich te verbeteren.

In gesprek met TNT Sports tijdens VT2, die direct voorafgaand aan de kwalificatie plaatsvond, legde Bonora uit dat de verwachtingen ten opzichte van vrijdag al moesten worden getemperd.

"Hij heeft gisteren ongelooflijk werk geleverd, ondanks de pijn en de breuk", zei Bonora. "Hij heeft geweldig werk geleverd.

"Hij haalde het doel om rechtstreeks in Q2 te staan. We hadden dat doel gesteld en hij heeft het gedaan.

"Maar om heel eerlijk te zijn: vandaag is het iets erger dan gisteren. Hij voelt pijn bij het veranderen van richting en nog meer pijn tijdens de harde remfases.

"We moeten heel realistisch zijn. Het doel is om het maximale te bereiken dat hij kan, maar het wordt moeilijk, heel moeilijk."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bonora suggereerde dat Martin het aantal kilometers in de kwalificatie tot een minimum zou beperken, hoewel hij uiteindelijk zeven ronden liet noteren, vergelijkbaar met de meeste van zijn rivalen, terwijl hij moeite had om een competitieve tijd neer te zetten.

"De sleutel is om zijn energie te managen, om niet veel ronden te rijden en alleen te pushen wanneer dat nodig is. Dus nu in Q2 zal hij niet veel ronden rijden.

"En daarna proberen we hem ontstekingsremmers en pijnstillers te geven... en hij zal de enige zijn die de situatie kan managen."

De sprintrace van vanavond gaat over 11 ronden, terwijl de grand prix van morgen gepland staat over 22 ronden.

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