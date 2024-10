Hoe Martín een spel speelt met Bagnaia in MotoGP-titelstrijd

Het gezicht van Francesco Bagnaia in de persconferentie na de Australische Grand Prix sprak boekdelen. Hij was net op tien seconden achterstand gereden door Marc Márquez en Jorge Martín en dat gebeurde bovendien pas in de tweede helft van de race, waardoor zijn ogenschijnlijke zorgen zeer begrijpelijk waren. Wat ook zorgwekkend was, was het feit dat Bagnaia er op Phillip Island niet in slaagde om zijn gebruikelijke grote stap te zetten tijdens het raceweekend. Normaal verbetert de Italiaan zich altijd aanzienlijk van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, mede door de verfijnde werkwijze die Ducati daarvoor hanteert.

Na afloop van iedere run worden de data van de motorfiets in een computer geladen, die deze vervolgens doorsturen naar een server waar geautoriseerde technici van alle Ducati-teams toegang tot hebben. Dit gebeurt niet alleen bijna in realtime, maar het wordt gecombineerd met geavanceerde analysetools - waaronder kunstmatige intelligentie - met een zeer hoge interpretatiecapaciteit. Dit is een deel van de verklaring waarom sommige rijders van de ene op de andere dag flinke sprongen voorwaarts maken. "We weten allemaal dat Pecco er staat op zondag. Het maakt niet uit als hij het op vrijdag wat lastiger heeft, want op zaterdag zet hij altijd een stap en op zondag nogmaals", zegt iedereen op de grid als diegene ernaar gevraagd wordt.

Perfecte storm voor Martín in Australië

In de context van een spannend duel zoals die tussen Martín en Bagnaia zijn er echter manieren om informatie achter te houden en het lastiger te maken om aan dergelijke verbeteringen te komen. Dat bewees het raceweekend op Phillip Island. Bagnaia's achterstand van tien seconden op Márquez kan verklaard worden door een combinatie van factoren die niet in zijn voordeel waren. Zo was het circuit opnieuw geasfalteerd, wat de data van de voorgaande jaren minder accuraat maakten. Bovendien speelden de weergoden ook een voorname rol in Australië, waardoor er voorafgaand aan de race meer onduidelijkheden dan zekerheden waren. Voor iemand met de kwaliteiten van Márquez of de explosiviteit van Martín is dat ideaal, voor iemand zo bedachtzaam als Bagnaia is dat minder bevorderlijk.

Bagnaia merkte op Phillip Island dat Martín een spelletje met hem speelde. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

De eerste vrije training in Australië moest afgelast worden wegens een storm, waardoor de teams en rijders minder informatie konden verzamelen. In de tweede vrijdagse sessie, die op droog maar koud asfalt werd afgewerkt, maakten de rijders dus voor het eerst kennis met het nieuwe asfalt. De afsluitende oefensessie werd vervolgens op een opdrogende baan verreden, wat het eveneens lastig maakte om informatie verzamelen. De kwalificatie leek daarna op het lijf van Márquez geschreven, maar het was Martín die met een geweldige ronde met zes tienden voorsprong pole pakte. Op zaterdagmiddag snelde de Pramac-rijder naar de overwinning in de sprintrace, om op zondag lang met Márquez om de zege te strijden.

"Het was een ongelofelijk weekend. Ik heb meer punten gescoord dan ik hier op had kunnen hopen. Ik had voor de zege kunnen strijden, maar ik had ook kunnen crashen. Ik focus me niet zozeer op zeges, maar op competitief zijn en ik denk dat we op deze manier door moeten gaan", verklaarde Martín na afloop van de race tegenover Motorsport.com. Kort voor de race had een bron dicht bij de Spanjaard al aan deze site verklapt dat de strategie voor de laatste fase van het seizoen was aangepast: "Op circuits waarvan we weten dat Jorge een streepje voor heeft, zullen we niet alles vanaf het eerste moment laten zien. We zullen die informatie niet prijsgeven."

Hoe Martín informatie probeert achter te houden

Martín verdubbelde in Australië zijn voorsprong op Bagnaia van tien tot twintig punten. In de resterende drie races zijn nog maximaal 111 punten te verdienen. Wie kijkt naar de manier waarop de punten gescoord zijn, wordt duidelijk dat Martín de basis voor zijn voorsprong in de sprintraces heeft gelegd. Sterker nog: als er geen sprintraces zouden zijn, had Bagnaia nu een voorsprong van veertien punten gehad op Martín (295 om 281 punten). Vorig jaar zegevierde de Pramac-rijder in beide races in Thailand en als hij dit weekend opnieuw de bovenliggende partij is, dan houdt hij zijn kaarten hoogstwaarschijnlijk tot het laatste moment tegen de borst.

"Er zijn manieren om te misleiden en zo geen aanwijzingen te geven. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar de prestaties in een bepaalde sector of door een bepaalde bocht uit te zetten in een 'slechte' ronde. Je probeert je wapens altijd zo laat mogelijk te laten zien om te voorkomen dat de anderen, die je data kunnen zien, ervan kunnen profiteren", zegt de engineer van een van de wereldkampioenen op de grid tegen Motorsport.com. Hij twijfelt er niet aan dat Martín zijn rivalen op zaterdag in de luren heeft gelegd. Dat gevoel overheerste overigens ook bij Bagnaia: "Jorge speelde met ons, want hij was veel sneller."

Alles bij elkaar genomen arriveert Martín als de favoriet in de titelstrijd in Thailand en mogelijk krijgt hij in Maleisië al de kans om de wereldtitel veilig te stellen. Aan de andere kant van de weegschaal staat Bagnaia. De Italiaan is niet alleen het 'slachtoffer' van Ducati's belofte om zich niet te mengen in het gevecht, maar lijkt zich ook steeds meer bewust van de kracht waarmee toekomstige teamgenoot Márquez in de garage arriveert en hoe de meervoudig wereldkampioen een sleutelrol kan spelen in de titelstrijd.