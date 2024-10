Als leider in het wereldkampioenschap hoopte Jorge Martín op een relatief voorspelbare droge race in Thailand. De Pramac-rijder werd een uur voor de race echter getrakteerd op regen, waardoor de race op voorhand onvoorspelbaar werd. Desondanks begon Martín uitstekend aan de race, om na een foutje uiteindelijk tweede te worden achter winnaar Francesco Bagnaia. Achteraf gaf hij echter aan dat de spanning voorafgaand aan de race de overhand nam. "Het was een uitdagende race en een uitdagende dag. Ik denk dat niemand wil voelen wat ik voor de race voelde. Zowel Pecco als ik zou op dit moment graag meer kalmte willen", legde Martín uit.

Hoewel hij de leiding door een foutje uit handen gaf, sprak Martín na afloop over een goede race. "Het begin was uitstekend, maar ik merkte meteen dat ik niet het gevoel had van de warm-up. Ik had moeite om op het gas te gaan en de achterkant gleed veel. Toch kon ik het gat vergroten. Op een gegeven moment merkte ik echter dat ze iets meer hadden. Ik ging wijd in bocht 3 en Pecco en Marc [Márquez] haalden me in. Daarna probeerde ik in de buurt te blijven, want ik dacht aan een mogelijke actie aan het einde van de race", gaf de Madrileen een inkijkje in zijn tactiek.

Zijn benadering veranderde echter op het moment dat Marc Márquez vanuit tweede positie crashte in bocht 8. Martín beleefde namelijk een vergelijkbaar moment toen hij enkele seconden later door dezelfde bocht reed. "Toen Marc crashte, verloor ik de voorkant op precies dezelfde manier. Ik kon echter overeind blijven", vervolgde Martín, die daarna geen risico's meer nam. "Ik ging wijd en vanaf dat moment probeerde ik het gat naar Jack en Pedro te controleren."

Uiteindelijk viel Martín dus de tweede plaats ten deel, waardoor hij Bagnaia maar vijf punten zag inlopen. Samen met de Italiaan mag hij in de resterende Grands Prix uitmaken wie met de wereldtitel aan de haal gaat. Hoewel hij een voorsprong van zeventien punten verdedigt, is hij echter niet van plan om zijn benadering om te gooien voor de Grand Prix van Maleisië van komend weekend. "Ik voelde de spanning zes of zeven races geleden al. Ik probeerde van iedere situatie te leren en ik denk dat ik dit weekend weer wat meer heb geleerd. Ik ben heel blij en ik heb veel vertrouwen door hoe ik gisteren racete. Dit is mijn rijstijl en dit is wat ik wil meenemen naar Maleisië, want dit is wat me op dit punt heeft gebracht. Ik ga proberen aan te vallen en voor Pecco te rijden."