Martin snelt met ronderecord naar pole voor GP van Stiermarken

Op de Red Bull Ring begint dit weekend het tweede deel van het MotoGP-seizoen. De Grand Prix van Stiermarken – vorig jaar gewonnen door Miguel Oliveira – is het startpunt. Hoewel er regen dreigt te komen dit weekend, was er zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie geen vuiltje aan de lucht. Met de stekende zon begon de kwalificatie, die wel eens van groot belang zou kunnen zijn voor de race.

Kwalificatie 1: Pedrosa verrast bijna, Marquez overtuigend door

Alle KTM-rijders moesten zaterdagmiddag al in het eerste deel van de kwalificatie aantreden. Geen van de coureurs had Q2 rechtstreeks bereikt en dat was toch wel een kleine tegenslag voor KTM. De druk stond derhalve op de ketel in het eerste deel van de kwalificatie. Miguel Oliveira had vrijdag een handblessure opgelopen in de eerste training, maar hij legde de lat wel vrij hoog aan het begin van de kwalificatie. De Portugees reed 1.23.773. In de tweede helft van de sessie doken nog vier coureurs onder die tijd, maar zelf deed Oliveira ook nog een duit in het zakje. Alex Marquez was echter de snelste, hij reed 1.23.547 en ging als eerste door naar Q2.

Oliveira verbeterde zich naar 1.23.552 en dat was goed genoeg voor de tweede plaats. Althans nadat Enea Bastianini zijn snelste rondje kwijtraakte vanwege het overschrijden van de track limits. Oliveira bleef daardoor op de tweede plaats staan, Alex Rins werd derde voor de verrassing: Dani Pedrosa. De routinier kwam minder dan twee tienden tekort voor plaatsing in Q2. Pol Espargaro werd vijfde voor Brad Binder en Valentino Rossi. Luca Marini werd achtste terwijl Iker Lecuona op de negende stek eindigde voor Enea Bastianini en Lorenzo Savadori. Savadori crashte in de slotfase van de sessie en ging ter controle naar het medisch centrum op het circuit. Danilo Petrucci en Cal Crutchlow waren de hekkensluiters in de kwalificatie.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Stiermarken

Kwalificatie 2: Martin stunt op de Red Bull Ring

Met de jongste Marquez en Miguel Oliveira, die nog altijd last heeft van zijn pijnlijke hand, was het twaalftal voor Q2 compleet. De grote vraag was of coureurs in dit deel van de kwalificatie de grens van de 1.23 zouden kunnen doorbreken. Fabio Quartararo kwam dicht bij die mijlpaal. Hij klokte in zijn derde ronde een 1.23.075 en stond daarmee op de voorlopige pole-position. Jack Miller stond tweede op meer dan twee tienden van Quartararo. Uit de achtergrond waren nog wel wat coureurs die aanspraak maakten op een startplek op de eerste rij, zij bewaarden hun kruid voor de tweede fase.

Francesco Bagnaia was de eerste, hij verbeterde de tijd van Quartararo naar 1.23.038. Hij stond daarmee even aan kop tot Pramac Ducati-coureur Jorge Martin nog eens een stapje deed. De jonge Spanjaard wist de grens van 1.23 te beslechten en ging met 1.22.994 naar pole-position. Alleen Fabio Quartararo kwam nog onder die tijd, maar later bleek dat de Fransman de track limits had overschreden. Hij viel terug naar de derde plek en daarmee was de strijd voor pole in het voordeel van Martin beslecht.

Hij deelt zondag de eerste startrij met Bagnaia en Quartararo. Jack Miller werd vierde voor Joan Mir en Johann Zarco. Aleix Espargaro eindigde als zevende voor Marc Marquez, die in zijn laatste ronde onderuitging in de derde bocht. Maverick Viñales werd negende voor LCR Honda-rijders Takaaki Nakagami en Alex Marquez. Miguel Oliveira eindigde als twaalfde en laatste in Q2.

De Grand Prix van Stiermarken begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van Stiermarken