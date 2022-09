Martin snelste op vrijdag in Aragon, Marquez in top-tien

Aleix Espargaro noteerde vrijdagochtend de snelste tijd in de eerste training op MotorLand Aragon, maar moest ook een valpartij verwerken. In de middagsessie ging het in de vierde ronde alweer mis voor de Catalaan, de nummer drie uit het kampioenschap. Deze keer verloor hij de controle bij het insturen van bocht 14. Espargaro bleef ongedeerd, maar kreeg een nieuwe tik te verwerken na de val eerder op de dag. Terwijl Espargaro hoofdschuddend terugkeerde in de Aprilia-pitbox, noteerde teamgenoot Maverick Viñales een 1.47.842. Hij ging daarmee naar de koppositie.

In de Repsol Honda-pitbox werd intussen in rap tempo gesleuteld. Marc Marquez had met een 1.47.990 de zesde tijd gereden, maar hij deed dat nog met de standaard achterbrug van de RC213V. Tijdens de test in Misano kwam het team voor het eerst met een nieuwe aluminium-achterbrug, die ontwikkeld is door Moto2-constructeur Kalex. Marquez ging er in de tweede helft van de tweede training voor het eerst mee naar buiten. De Spanjaard noteerde overigens niet meteen een verbetering in rondetijd.

De tijd van Viñales bleef intussen lange tijd staan. Alleen in het rechterrijtje zagen we wat verbeteringen. Joan Mir ging naar 1.48.630 op zijn eerste werkdag terug van een enkelblessure. Ook Cal Crutchlow reed een competitieve tijd. De Yamaha-testrijder stond op zeven tienden van Viñales, een zeer respectabele tijd van de veteraan die als vervanger van Andrea Dovizioso ingevlogen is.

Met een kleine zeven minuten te gaan trokken de rijders naar buiten op de zachtste achterband die leverancier Michelin meegenomen had naar Aragon. Alex Rins ging al snel naar de kop. Hij reed in de slipstream van Francesco Bagnaia naar 1.47.665. Nog voordat hij die tijd kon lezen, hadden Fabio Quartararo en Jorge Martin al een snellere tijd gereden. De Pramac-rijder zette 1.47.402 op de chrono. Rins was meteen weer onderweg voor een snelle ronde, maar hij verbeterde zich niet in de tweede poging.

Marquez was bezig aan een snelle ronde, maar verloor de achterkant in bocht 16. Hij had de motor nog stevig onder controle, maar gaf wel een paar tienden prijs. Afgezien van Johann Zarco kwam niemand in het vervolg van de sessie nog tot een significante verbetering. Zarco schoof met 1.47.509 op naar de derde plek. Bij het vallen van de vlag veroverde Enea Bastianini een plek in de top-tien, hij schoof achter Zarco op naar de vierde plek. Ook Jack Miller verscheen voor het eerst dit weekend aan het front, hij verdrong Takaaki Nakagami daarmee uit de top-tien.

Martin was echter de koploper in de sessie voor Quartararo, Zarco en Bastianini. Pecco Bagnaia werd vijfde voor thuisrijder Alex Rins en Maverick Viñales. Bij zijn terugkeer in de MotoGP sloot Marc Marquez de dag af op de zevende plek, hij was minder dan vier tienden langzamer dan Martin. Miller en Marini maakten de top-tien compleet. Nakagami werd elfde voor Brad Binder en Aleix Espargaro, die geen beste indruk maakte op vrijdag.

Franco Morbidelli werd veertiende voor Miguel Oliveira en Fabio di Giannantonio en Marco Bezzecchi. Alex Marquez klokte de achttiende tijd voor Cal Crutchlow, die in kwalificatiemodus iets tekortkwam maar nog altijd rapper was dan teamgenoot Darryn Binder. Joan Mir sloot af op de 21ste plek voor Raul Fernandez, Pol Espargaro en hekkensluiter Remy Gardner.

