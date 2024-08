Na de eerste kennismaking van 45 minuten op het circuit van Silverstone, werd om 16.00 uur Nederlandse tijd de pitstraat vrijgegeven voor de training van de MotoGP. Waar VT1 nog draaide om het vinden van een goede afstelling, draaide het in de training om een directe plaatsing in Q2. De omstandigheden voor die strijd waren uitstekend te noemen met buitentemperaturen van 24 graden en een stralende zon.

Enea Bastianini kende een valse start van deze sessie. De Italiaan moest zijn Desmosedici GP24 al na enkele bochten langs de baan zetten vanwege een kapot motorblok. Nog geen minuut later was het Marco Bezzecchi die van zijn motor moest afstappen vanwege rook aan de achterkant van zijn VR46 Ducati. Niet alle Ducati-rijders werden geplaagd door problemen, iets wat Pramac-coureur Jorge Martín aantoonde door in zijn eerste poging 2.00.093 op de klokken te zetten. Aleix Espargaro antwoordde met 1.59.979 en zette de Aprilia dus even op de eerste plek.

De eerste gele vlag van de sessie was binnen de eerste negen minuten al een feit. Takaaki Nakagami ging onderuit in bocht 9, Copse Corner. De Japanner was ongedeerd, maar moest wachten op een rit terug naar de pitstraat en verloor zo kostbare tijd. Even kon er dus geen verbetering genoteerd worden, maar toen de baan weer was vrijgegeven sloeg kampioenschapsleider Francesco Bagnaia toe met een rondetijd van 1.59.487. Een ronde later scherpte hij de snelste tijd, op mediumbanden, aan naar 1.59.142. De Italiaan kreeg wel een melding vanaf de pitmuur dat zijn pak niet helemaal goed dicht zat en leek daardoor niet op te letten - waardoor hij Raúl Fernández in de weg zat.

Martín opnieuw snel, Márquez ontsnapt aan Q1

Toen Bastianini eenmaal weer op de motor zat, snelde hij direct naar P1: 1.59.026. Marc Márquez begon ook in zijn ritme te komen op een combinatie van de harde voorband en medium achterband, waarmee hij van de tiende naar de achtste tijd ging. De echte pogingen tot een snelle ronde lieten toen nog even op zich wachten. Wel maakte Pedro Acosta de sprong naar de vijfde tijd, wat de zesde werd doordat Espargaro zich weer naar voren reed met de derde tijd. Ook Martín was wat weggezakt, maar wist zich van de zevende naar de tweede plaats te rijden toen de sessie ruim een halfuur onderweg was. Fernández knokte zich op de Trackhouse Aprilia naar de derde tijd.

Bagnaia bleef na zijn eerste run lange tijd binnen, meldde zich met zo'n 22 minuten te gaan weer op de baan om vervolgens van zijn team de melding te krijgen weer naar binnen te komen voor een motorwissel. Op dat moment was hij naar P5 gezakt door alle tijdsverbeteringen vooraan, met Viñales als snelste met 1.58.563. Bij de start van de laatste runs was Miguel Oliveira de nummer tien, op negen tienden van een seconde van Viñales. Achter de Portugees waren de verschillen niet heel groot, waardoor het er allemaal om spande in de laatste runs om een plekje in Q2 te bemachtigen.

Espargaro was de eerste die onder de tijd van teamgenoot Viñales dook, maar kort daarna was het Bagnaia die naar P1 schoot. Daar kon hij niet lang van genieten, want Fabio Di Giannantonio en Martín - met Marc Márquez in zijn slipstream - waren op hun beurt weer sneller. Martín noteerde 1.58.262, Márquez moest genoegen nemen met de zesde plek op drie tienden van zijn landgenoot. In de laatste vijf minuten barstte de strijd pas echt los. Bagnaia stormde door een sterke laatste sector naar 1.58.030, maar Espargaro was sneller op het 5,8 kilometer lange circuit: 1.57.956. Martín loste hem echter snel af met een verschil van 45 duizendsten van een seconde. Op de valreep ging Bezzecchi naar de negende tijd, waardoor Marc Márquez moest oppassen met de tiende tijd. Een verbetering was echter moeilijk in die laatste ronde door een schuiver van Álex Rins in Brooklands, waarna de Yamaha-rijder wat moeilijk wegliep. Bastianini klom wel nog op naar de vierde plek, maar Márquez ontsnapte uiteindelijk aan een veroordeling tot Q1.

Martín sloot de training als snelste af, gevolgd door Espargaro en Bagnaia als top-drie. Bastianini, Jack Miller, Di Giannantonio, Brad Binder, Viñales, Bezzecchi en Márquez wisten ook een plek in Q2 te bemachtigen. Morbidelli liep die plek net aan mis met de elfde tijd. In die Q1 zal hij vergezeld worden door onder meer Fernández, Acosta, Alex Márquez, Fabio Quartararo en Joan Mir.

De kwalificatie van de MotoGP begint zaterdag om 11.50 uur Nederlandse tijd met Q1, gevolgd door Q2 om 12.15 uur. Om 16.00 uur vindt vervolgens de sprintrace plaats.

Uitslag MotoGP Training Groot-Brittannië