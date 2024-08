Martín snelste in openingstraining MotoGP Silverstone, Márquez crasht

Na een zomerstop van enkele weken keert de MotoGP dit weekend terug voor de tweede seizoenshelft. Silverstone mag deze aftrappen met de Grand Prix van Groot-Brittannië. De omstandigheden voor de eerste vrije training waren in ieder geval prima, want de zon liet zich zien na een mistige start van de dag. Wie de speciale kleurstellingen ter ere van het 75-jarige jubileum van het wereldkampioenschap vandaag al wilde bewonderen, kwam bedrogen uit: deze zullen pas zondag te bewonderen zijn.

Om klokslag 11.45 uur Nederlandse tijd, 10.45 uur in Groot-Brittannië dus, ging de eerste vrije training van start. Voor Raúl Fernández was dit een goede kans om kennis te maken met de 2024-versie, de RSGP-24, van de Aprilia, nadat hij de eerste seizoenshelft met het exemplaar uit 2023 moest afwerken – in tegenstelling tot teamgenoot Miguel Oliveira. Op het 5,891 kilometer lange circuit, een van de langste van de kalender, opende Maverick Viñales het bal in 2.01.436, om een ronde later de rondetijd flink aan te scherpen naar 2.00.319. Daarmee was hij teamgenoot Aleix Espargaro slechts één duizendste van een seconde te snel af. De Aprilia-mannen zetten zo direct de toon, maar Jack Miller – die weet dat hij deze tweede seizoenshelft moet strijden voor een MotoGP-zitje in 2025 – dook onder die tijd door, waarna Espargaro hem weer afloste: 1.59.769.

Francesco Bagnaia was op dat moment de snelste van de Ducati-rijders: hij was 79 duizendsten langzamer dan Espargaro en ruim twee tienden sneller dan Alex Márquez. Diens broer Marc Márquez begon agressief aan de sessie met een late remactie op Pedro Acosta bij het ingaan van bocht 16. In de achtste ronde van zijn run verbeterde Enea Bastianini zijn tijd, om achter Bagnaia aan te sluiten op P3. Voor Marco Bezzecchi begon de dag niet briljant: bij het op de motor stappen, tikte hij met zijn voet een van de vleugels achter het zitje van de motor. Halverwege de sessie bestond de top-tien uit drie Aprilia's, vijf Ducati's en twee KTM's. Johann Zarco was met de twaalfde tijd de best geklasseerde Honda-rijder, Fabio Quartararo de beste Yamaha-coureur op P13. Remy Gardner, die dit weekend de wildcard overneemt van de geblesseerde Cal Crutchlow, ging rustiger van start met P23.

Crash Márquez, Martín zet de toon

Jorge Martín gaf in zijn eerste run wat tijd toe, maar zijn eerste ronde van run twee leverde hem een sprong naar de tweede plaats op en een ronde later zelfs de snelste tijd tot dan toe: 1.59.627. Fabio Di Giannantonio verbeterde ook op de VR46, het team dat voor 2025 door Ducati is aangewezen als voornaamste satellietteam en dus kan rekenen op één nieuwe motor, en ging naar de derde tijd, vlak achter Espargaro. Lange tijd was het een vlekkeloze sessie voor iedereen, totdat zeven minuten voor het einde Acosta rechtdoor schoot in Brooklands en zijn Tech3 GasGas niet op tijd afgeremd kon krijgen. De schade leek uiteindelijk wel mee te vallen.

In de slotfase van deze openingstraining besloot Miller om op twee mediumbanden nog even aan de slag te gaan. De Australische KTM-rijder was snel onderweg, maar liet in de laatste sector wat tijd liggen en moest genoegen nemen met de derde tijd. Tegelijkertijd was Martín weer wat sneller gegaan terwijl Marc Márquez onderuit schoof in Stowe. Ook Viñales was op dat moment snel bezig, maar door de gele vlag in de laatste sector kon hij zijn tijd en positie – de zevende plek – niet verbeteren.

Op de valreep scherpte Martín de snelste tijd nog eens aan: 1.59.383. Hij zette Espargaro daarmee op drie tienden, net als Miller. Viñales wist in zijn laatste ronde alsnog te verbeteren, maar kwam negen honderdsten tekort voor de snelste tijd. Vanaf P4, Miller, tot en met P13, Brad Binder, waren de verschillen klein: slechts vier tienden scheidde deze groep.

De MotoGP komt later vanmiddag, 16.00 uur Nederlandse tijd, weer in actie. Dan is het tijd voor de training.

Uitslag VT1 MotoGP Groot-Brittannië