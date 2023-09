Martin ondanks crash snelste in eerste MotoGP-training in Japan

Na de Japanse Grand Prix is het MotoGP-circus afgereisd naar Mobility Resort Motegi voor de vijftiende ronde van het seizoen 2023: de Grand Prix van Japan. Niet het volledige veld meldde zich op de afspraak voorafgaand aan de eerste vrije training: Luca Marini en Alex Marquez waren absent vanwege de blessures die ze in India opliepen en werden niet vervangen door hun werkgevers VR46 en Gresini. Enea Bastianini ontbrak nog altijd bij Ducati en werd vervangen door testcoureur Michele Pirro, terwijl Alex Rins terugkeerde bij LCR Honda na ruim drie maanden blessureleed. Doordat Yamaha-testcoureur Cal Crutchlow een wildcard kreeg voor de GP van Japan, bestond het deelnemersveld in de eerste training uit 21 coureurs.

Om 10.45 uur lokale tijd (3.45 uur in Nederland) begonnen de MotoGP-coureurs aan hun eerste vrije training in Motegi. Alle 21 rijders lieten weinig tijd verstrijken voordat ze onder aanvoering van Fabio di Giannantonio voor het eerst op het asfalt verschenen. De enige Gresini-rijder dit weekend was dan ook de eerste die een rondetijd noteerde, maar via Jack Miller belandde de snelste tijd na de eerste ronden bij Jorge Martin, die met 1.47.527 de eerste serieuze richttijd op het bord zette. Zijn Pramac-teamgenoot Johann Zarco opende zijn sessie intussen door in bocht 10 even een tripje door de grindbak te maken.

Martin zou niet lang kunnen genieten van de eerste plek op de ranglijst. Eerst heroverde Di Giannantonio de kop, waarna de snelste tijd via Fabio Quartararo bij Maverick Viñales belandde. De Aprilia-rijder noteerde eerst 1.46.449, om die tijd daarna aan te scherpen tot 1.46.034. Quartararo antwoordde daar weer op door als eerste onder de 1 minuut en 46 seconden te duiken, waarop Viñales weer reageerde door 1.45.819 te rijden. Toch zou de Spanjaard na de eerste run van een klein kwartier niet als koploper terugkeren naar de pits: die eer was voor WK-leider Francesco Bagnaia, die de klok op 1.45.631 stopte. Martin sloot aan op de tweede stek, voor Viñales, Quartararo en Marc Marquez.

Martin blijkt snel, maar gaat ook onderuit

Na zo'n twintig minuten trainen meldden diverse rijders zich weer op de baan. Dat gold onder meer voor Joan Mir, die niet veel later de twijfelachtige eer kreeg om als eerste MotoGP-coureur onderuit te gaan. Het was overigens niet het enige incidentje voor een coureur op een Honda, want hij ging met een kwartiertje te gaan even wijd en door het grind in bocht 11. Martin begon intussen aan een serie van drie sterke ronden. De eerste bracht hem met 1.45.509 al naar de eerste positie, waarna hij de klok twee verbeteringen later stopte op 1.45.192. Drie bochten nadat hij die snelste tijd reed, ging het mis voor de Spanjaard. Martin slaagde er niet in om op tijd af te remmen voor bocht 3, waarna hij in de grindbak belandde en daar een relatief onschuldige valpartij meemaakte.

Martins training kwam met die crash nog niet ten einde. Hij werd snel teruggebracht naar de pits, die hij met nog vier minuten te gaan verliet op zijn tweede motorfiets. Daardoor waren alle rijders op het asfalt voor de slotfase van de eerste oefensessie, waarin sommigen het tempo nog eens konden opvoeren. Dat gold onder meer voor Augusto Fernandez, die de tijd van Martin in de slotfase nog tot op anderhalve tiende wist te benaderen. Ook Joan Mir verraste door zijn Honda naar de vijfde tijd te sturen, al bedroeg zijn achterstand op de snelste man uiteindelijk een kleine halve seconde.

Die snelste man was bij het vallen van de vlag nog altijd Martin, die met 1.45.192 bijna zeven tienden langzamer was dan de snelste tijd van Jack Miller in de eerste training in 2022. Achter de Pramac-coureur sloot Fernandez dus aan op de tweede stek, voor Marco Bezzecchi, Bagnaia en Mir. Brad Binder klokte op een ruime halve seconde de zesde tijd, gevolgd door Viñales, Miller en Quartararo. De top-tien werd voltooid door Raul Fernandez. Marquez moest het uiteindelijk doen met de dertiende positie in een training met vijftien man binnen een seconde van de snelste tijd. Crutchlow behoorde met zijn achttiende tijd niet tot dat gezelschap, wat op P21 evenmin gold voor Rins. Wat de LCR Honda-rijder wel hoop moet geven, is het feit dat hij zestien ronden heeft afgelegd tijdens de sessie.

Uitslag eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Japan