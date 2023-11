Martin snelste in eerste training MotoGP Maleisië, Bagnaia op P15

Om 3.45 uur Nederlandse tijd trapten de 23 MotoGP-rijders het raceweekend in Maleisië af met de eerste vrije training. Onder hen titelkandidaten Francesco Bagnaia, Jorge Martin en Marco Bezzecchi, maar ook WK Superbikes-kampioen Alvaro Bautista en Iker Lecuona, een van zijn collega's in het kampioenschap voor productiemotoren. Eerstgenoemde verschijnt in Sepang met een wildcard aan de start voor Ducati als beloning voor zijn eerste van twee wereldtitels in WSBK, terwijl Lecuona van de partij is om de geblesseerde Alex Rins te vervangen bij LCR Honda.

De rijders van Gresini Ducati verschenen na de start van de eerste training als eerste op het asfalt en dus waren Fabio di Giannantonio en Alex Marquez ook de eersten die een tijd op de klok zetten. Nadat iedereen een rondetijd had genoteerd, kwam de snelste tijd echter even in handen van Aleix Espargaro. De Aprilia-rijder reed 2.02.066 als eerste serieuze richttijd, waar de gebroeders Marquez vervolgens meteen weer onderdoor gingen. Zowel Alex als Marc Marquez zette 2.01.159 neer, waarna de snelste tijd via Martin weer bij het jongste broertje belandde. Die noteerde eerst 2.00.680, om die tijd in de daaropvolgende twee ronden telkens ietwat aan te scherpen tot 2.00.530.

Met Marquez, Espargaro en Martin in de top-drie meldden de rijders zich vervolgens in de pits om hun eerste run af te sluiten. Dat gold ook voor Bezzecchi, die als eerste rijder een momentje meemaakte waarbij hij in de laatste bocht even door de grindbak moest. Het eerstvolgende uitstapje werd genoteerd door Martin. De Pramac-rijder keerde al vroeg terug op het asfalt voor zijn tweede run, waarbij hij in de voorlaatste bocht even gebruik moest maken van de uitloopstrook. Niet veel later meldde Bezzecchi zich opnieuw in de grindbak naast de laatste bocht, maar wederom kon hij zijn weg daarna gewoon vervolgen. Dat gold niet voor Espargaro, die in de laatste bocht onderuit gleed en vervolgens de vlammen uit de uitlaat van zijn RS-GP zag slaan.

Martin bepaalt tempo in slotfase

In het laatste kwartier van de training werd het tempo nog eens opgevoerd. Zo meldde Bagnaia zich voor het eerst redelijk hoog op de ranglijst door vanaf de 21ste positie naar P9 te klimmen, om daar een ronde later zelfs P6 van te maken. De WK-leider van Ducati zou vervolgens wel weer enkele posities verliezen, onder meer doordat Franco Morbidelli de snelste tijd van Marquez tot op 0.006 seconde benaderde. Nadat Miguel Oliveira daarna aansloot op de derde stek, nam Morbidelli de eerste positie zelfs over door met 2.00.055 bijna een halve seconde sneller te gaan dan wie dan ook. Dat gat met de rest van het veld zou vervolgens grotendeels gedicht worden door Yamaha-teamgenoot Fabio Quartararo, die op een kleine tiende achterstand de tweede plek overnam.

Daar waar vrijwel alle rijders op de zachte voorband en harde achterband reden, besloten Martin en enkele andere rijders om op twee mediums op pad te gaan. Het leverde de Spanjaard van Pramac met drie minuten te gaan de snelste tijd op met 1.59.513. Die tijd werd in het restant van de openingstraining nog wel aangevallen, maar niemand dook er onderdoor. Zodoende klokte Martin in Maleisië voor het raceweekend op rij de snelste tijd in VT1, al was het verschil met Alex Marquez uiteindelijk te verwaarlozen met slechts 0.049 seconde. De derde positie ging naar Johann Zarco op de tweede Pramac Ducati, al gaf de Fransman ruim vier tienden van een seconde toe op zijn teamgenoot.

De rijders in de top-drie waren de enigen die onder de grens van twee minuten doken. Morbidelli en Quartararo waren op P4 en P5 de eersten die daar niet in slaagden, al zal deze training Yamaha wel wat hoop geven. Luca Marini volgde op de zesde positie, met een marge van slechts twee duizendsten richting Espargaro en negen duizendsten richting Bezzecchi op de achtste stek. GasGas Tech3-rijders Pol Espargaro en Augusto Fernandez completeerden de top-tien, waarin Bagnaia dus ontbrak. De WK-leider moest het doen met de vijftiende tijd, waarmee hij twee plekjes voor Marc Marquez eindigde. Bautista en Lecuona gaven meer dan drie seconden toe op Martin en waren daarmee de twee langzaamste rijders.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Maleisië