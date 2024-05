Martín profiteert met MotoGP-sprintzege optimaal van uitvalbeurt Bagnaia

Met drie trainingen en een kwalificatie achter de rug meldden de MotoGP-rijders zich zaterdagmiddag rond 14.45 uur op de grid voor de sprintrace van de Grand Prix van Frankrijk. Ondanks een crash in Q2 verzekerde Jorge Martín zich van de beste startpositie voor de race over dertien ronden, met naast hem op de eerste rij de eveneens gecrashte Francesco Bagnaia en beste Aprilia-rijder Maverick Viñales. Zij kozen - net als vrijwel alle andere rijders - voor de harde voorband en zachte voorband. De enige uitzondering was Jack Miller, die vanaf de elfde startpositie met een zachte voor- en achterband aan de sprintrace begon.

Onder een stralende zon en bij 27 graden Celsius doofden om 15.00 uur de lichten om de sprintrace op het Bugatti Circuit in Le Mans van start te laten gaan. Voor Martín begon de korte race uitstekend met de kopstart, terwijl Bagnaia juist een dramatische start kende. De voorkant van zijn Ducati kwam tweemaal omhoog, waardoor hij terugviel naar de veertiende plek. Later in de openingsronde zou zelfs de als laatste gestarte Brad Binder hem passeren, waardoor de regerend wereldkampioen als vijftiende zou doorkomen na de eerste ronde. Martín had op dat moment al een gaatje geslagen naar nummer twee Marco Bezzecchi, die Aleix Espargaró en de als dertiende gestarte Marc Márquez achter zich had.

Espargaró kon niet lang van die derde plek genieten, want wegens een valse start moest hij twee keer een long lap-straf inlossen. Dat wierp de Spanjaard van Aprilia uiteindelijk terug naar de zesde positie toen hij in de zevende ronde zijn tweede long lap inloste. Bagnaia zag dat vanuit de pits gebeuren. In de derde ronde was de nummer twee in het kampioenschap al gepasseerd door Álex Márquez, om daarna in bocht 7 een momentje mee te maken en door het grind te gaan. Hij parkeerde zijn Ducati GP24 vervolgens in de pits om de eerste uitvaller te worden. Joan Mir en Álex Rins voegden zich daar in de daaropvolgende ronden nog bij door afzonderlijk van elkaar onderuit te gaan.

Crash Bezzecchi helpt Márquez aan tweede plek

Vooraan slaagde Bezzecchi er in eerste instantie heel aardig in om het tempo van Martín bij te benen, maar in de achtste ronde zou hij voor het eerst buiten een seconde van de leider belandde. Márquez begon de druk intussen ietwat op te voeren en kwam zelf weer binnen een seconde van de VR46-rijder, die in de tiende ronde in bocht 9 bezweek door te crashen. Het gevolg was dat Martín ineens twee seconden voorsprong had op nummer twee Márquez, die op zijn beurt meer dan twee tellen marge had op Viñales. Hij kwam op zijn beurt echter onder druk te staan van Bastianini, die een uitstekende inhaalrace reed vanaf de tiende startpositie.

Viñales slaagde er echter in om zijn tempo iets op te voeren, waardoor hij de aanstormende Bastianini wist af te stoppen. Dat gebeurde echter ruim vier tellen achter Martín, die zijn voorsprong in het kampioenschap uitbreidde door zijn twaalfde sprintzege te boeken. Márquez en Viñales voegden zich bij hem op het podium, waar Bastianini dus nipt buiten viel. Espargaró hield na zijn long laps stand op de vijfde plek, ondanks druk van Pedro Acosta. Fabio di Giannantonio eindigde op de zevende stek, terwijl Jack Miller en Raúl Fernández de laatste punten scoorden op P8 en P9. Fabio Quartararo, de beste Yamaha-rijder, viel daardoor net buiten de boot.

De MotoGP-rijders werken zondagochtend nog een korte warm-up af, waarna om 14.00 uur het hoofdgerecht van het weekend wordt afgewerkt: de Grand Prix van Frankrijk.

Uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van Frankrijk