Ducati vol lof over Martin: "Voorbereiding in Qatar was optimaal"

Pramac-rookie Martin verbaasde de MotoGP-wereld vorig weekend door pole-position te pakken voor de Grand Prix van Doha. Waar hij zich had voorgenomen om zo lang mogelijk in de kopgroep te rijden en te leren van de meer ervaren coureurs, kwam er achttien ronden lang geen enkele coureur aan zijn achterwiel. Dat was mede te danken aan de vechtlust van zijn teamgenoot Johann Zarco, die hielp de eerste plaats van Martin te verdedigen.

De uitgebreide voorbereiding op het Losail Circuit van Qatar speelde de MotoGP-rookies in de kaart. Met zes testdagen en nog eens zes dagen in het raceweekend waren rijders optimaal voorbereid. Dat grote aantal kilometers compenseerde de onervarenheid van Martin. Hoewel men bij Ducati ontzettend blij is met de prestaties van de 23-jarige rookie, stelt men de komende races af te wachten als de MotoGP naar circuits gaat waar Martin nog niet gereden heeft met de GP21.

“Martin was de sensatie”, stelt Ciabatti in gesprek met de collega’s van Motorsport.com Spanje. “Hij liet zien hoe getalenteerd hij is en hoe hij werkt. Dat hij pole-position pakte en maar liefst achttien ronden aan de leiding ging zonder maar een fout te maken, is heel positief. Hij moet op deze manier blijven werken, zoals hij het tot nu toe gedaan hebben. Nu moeten we zien hoe het loopt op een circuit waar hij nog niet eerder met de Ducati gereden heeft. Dan krijgt hij slechts twee dagen om zichzelf klaar te stomen voor de race.”

Het feit dat Martin de volledige voorbereiding afwerkte op het circuit van Qatar, was een reden waarom hij zo sterk was. “De tweede race in Qatar was heel speciaal omdat alle rijders er al dagen achteren hadden gereden, dat was natuurlijk ook gunstig voor de rookies. Het wordt nu interessant om te zien hoe het gaat op circuits die nieuw zijn, waar hij volwassenheid en zijn aanpassingsvermogen moet tonen.”