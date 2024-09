Martín schuldbewust na kostbare flater: "100 procent mijn fout"

Na zijn overwinning in de sprintrace leek Jorge Martín zich tijdens de Grand Prix van San Marino weer te mengen in de strijd om de overwinning. Een kleine regenbui na zeven ronden bleek echter het breekpunt voor de Pramac-rijder, die als enige rijder uit de top-tien meteen naar de pits kwam om te wisselen naar een motorfiets met regenbanden. "Het was absoluut nat, volgens mij crashte Franco. Als het net zo hard was blijven regenen, dan had ik de race gewonnen!", blikte Martín na afloop van de race terug op zijn beslissing. Het zat hem echter niet mee, want vrijwel gelijktijdig met zijn pitstop werd het weer droog. Er volgde weer een wissel naar slicks, met als gevolg dat hij een ronde achterstand opliep.

"Toen ik uit de pits reed wachtte ik even, maar ik had al snel door dat terugkeren naar de pits de beste optie was", vervolgde Martín. Uiteindelijk bleef hij wel in het zadel, maar met een vijftiende plaats scoorde hij slechts één schamel puntje op de zondag in Misano. De beslissing om naar binnen te komen nam de Madrileen helemaal zelf en dus oordeelde hij ook dat het "100 procent mijn fout" was. Wat hem mogelijk niet hielp, was dat hij voorafgaand aan de race geen duidelijke strategie had afgesproken met zijn werkgever. "We hebben er niet over gepraat en ik wist ook niet wat eraan zat te komen. Misschien is dat waarom ik naar de pits kwam. Ik denk dat we elkaar deze keer niet helemaal begrepen."

In het kampioenschap deed Martín natuurlijk geen goede zaken. Doordat Francesco Bagnaia tweede werd, kromp de voorsprong van de Spanjaard van 26 punten naar slechts zeven puntjes. Het besluit om naar de pits te komen nam hij in ieder geval niet met de titelstrijd in gedachten. "Ik dacht meer aan de race dan aan het kampioenschap, dus ik vond het beter om te stoppen. De volgende keer wacht ik achter Pecco en doe ik hetzelfde [als hij]", aldus Martín, die vervolgens wel nog de aanleiding voor zijn besluit benoemde. "Van bocht 3 tot en met 11 regende het hard, daarom heb ik dit besluit genomen. De volgende keer volg ik mijn concurrent."