Martin schittert in kwalificatie GP van Maleisië, Bagnaia crasht

Na een verrassende regenbui op vrijdag leek het erop dat Francesco Bagnaia zich wel rechtstreeks zou plaatsen voor Q2, maar VR46-stalgenoot Franco Morbidelli ontnam hem die kans. In VT3 lag Bagnaia op koers voor een snellere ronde toen hij gehinderd werd, ook Marc Marquez werd opgehouden door Morbidelli. De Yamaha-fabriekscoureur hielp daarmee indirect zijn teamgenoot Fabio Quartararo. Bagnaia sloot de derde training af met een crash, Quartararo ging onderuit tijdens de 30 minuten durende vierde vrije training. De coureur bezeerde zijn linkerhand bij die val, maar kwam later in de sessie nog wel op de baan. Ook Marquez crashte in die vierde training, maar dat had geen grote gevolgen. Het is echter duidelijk geworden dat de druk bij alle rijders op de ketel staat bij aanvang van de voorlaatste kwalificatie van het seizoen.

Q1: Bagnaia in controle, Marquez gaat diep voor een transferplek

Met Bagnaia, Marquez, Johann Zarco, Jack Miller en beide KTM-fabrieksrijders zat er voldoende kwaliteit in het eerste deel van de kwalificatie. Zoals wel vaker kreeg Bagnaia een hele rits rijders achter zich aan bij het uitgaan van de pits. Marc Marquez, Pol Espargaro, Jack Miller, Alex Marquez, Fabio di Giannantonio en Tetsuta Nagashima zaten in het spoor van de Italiaan, die zich geen fout kon veroorloven. In de eerste vliegende ronde maakte hij geen fout, hij reed de achtervolgers los uit het wiel en snelde in de eerste run naar 1.58.895. In de volgende ronde haalde hij er nog eens twee tienden af en met 1.58.645 stond hij vier tienden los van zijn teamgenoot Miller. Marquez had niets aan de referentie van de razendsnelle Bagnaia, hij kwam niet verder dan 2.00.018 in de eerste run. Brad Binder stond derde voor Cal Crutchlow en Johann Zarco. De Pramac-rijder stond op een seconde van Bagnaia.

De spanning in de Ducati-pitbox was van de gezichten af te lezen, Bagnaia was ogenschijnlijk de meest rustige persoon na terugkomst. Hij ging als laatste terug naar buiten terwijl alle andere rijders achter Jack Miller aan op de baan verschenen. De Australiër stond tweede en hoefde dus niet te pushen om tot een verbetering te komen. Miller voerde de trein aan, maar ging in bocht 4 in de fout. Marc Marquez kwam daardoor aan kop, maar al snel bleek dat zij het op eigen kracht niet konden. Alex Marquez gleed onderuit en ook Miller ging even later opnieuw in de fout. Met een gebrek aan temperatuur na een langzame voorgaande ronde, klapte hij onderuit in bocht 2.

En toen bleek dat Marc Marquez het toch wel op eigen kracht kon. De Spanjaard perste er in de laatste seconden nog een sensationele 1.58.878 uit en verdrong Miller uit de top-twee. Binder kwam er ook nog onderdoor waardoor Miller op de vierde plek eindigde. Cal Crutchlow werd vijfde voor Di Giannantonio, Pol Espargaro en een teleurstellende Johann Zarco. Miguel Oliveira hoopt op regen, hij werd negende voor Remy Gardner en Alex Marquez. Raul Fernandez, Tetsuta Nagashima en Darryn Binder waren de hekkensluiters.

Uitslag: Q1 MotoGP Grand Prix van Maleisië

Q2: Titelkandidaten laten steken vallen

Met Bagnaia en Marquez was het twaalftal bekend voor misschien wel de meest cruciale kwalificatie van het seizoen. Met de toevoeging van Bagnaia waren de vier resterende titelkandidaten present in Q2. Ook Quartararo was er klaar voor, de middelvinger van zijn linkerhand was verbonden na de crash in de vierde training en het team liet weten dat de coureur na afloop van de sessie voor een röntgenfoto naar het medisch centrum moest. De Fransman verbeet de pijn en ging met zijn teamgenoot Franco Morbidelli naar buiten.

Bagnaia opende het bal, maar deed dat op een gebruikte zachte achterband. Hij moest alles zetten op de tweede run. De andere rijders hadden wel een verse soft voor de eerste run. Jorge Martin verpulverde in de eerste poging het ronderecord van Fabio Quartararo uit 2019. De Spanjaard klokte 1.58.021, bijna drie tienden sneller dan het oude record van de Yamaha-rijder. Geen van de andere rijders kwam in de buurt: Luca Marini bleef steken op vijf tienden, Enea Bastianini kwam tot op twee tienden met een 1.58.246. Zo stonden er vijf Ducati’s in de top-zes, alleen Maverick Viñales wist zich te mengen in het duel met de Desmosedici’s.

Op de nieuwe achterband ging Bagnaia met nog vijf minuten te gaan naar buiten, Marquez op het achterwiel. Samen begonnen zij aan de beslissende runs in Q2. Verderop zat Aleix Espargaro in een groep met Joan Mir en Jorge Martin, maar die laatste had geen interesse om werk te doen voor rijders van een ander merk. Uiteindelijk begon hij er toch aan, maar tot een snellere tijd kwam hij niet.

Bagnaia had Marquez op sleeptouw, maar de Ducati-coureur maakte voor de tweede keer deze zaterdag een fout. Bij het ingaan van bocht 4 verloor hij controle over de voorkant en wederom eindigde hij in de grindbak. Het beste scenario voor de WK-leider was de zesde plek op de grid. Marquez zag zijn voorganger vallen, maar wist zelf weer een knappe ronde te produceren. Marquez ging naar de derde plek met 1.58.454. Morbidelli verbeterde zich ook en sprong naar de zesde plek, Quartararo maakte in zijn laatste ronde een grote fout en kwam niet verder dan de twaalfde plek. Aleix Espargaro ging ook nog onderuit in de slotseconden, hij kwam daardoor niet verder dan de tiende plek.

Wat er niet meer veranderde was de pole-position, maar de eindtijd veranderde nog wel. Jorge Martin knalde er in zijn laatste poging nog een 1.57.790 uit. Hij was daarmee vijf tienden sneller dan wat er tot nu toe ooit geproduceerd was op het Sepang International Circuit. Enea Bastianini werd tweede voor Marquez. Marco Bezzecchi eindigde op de vierde plek voor Alex Rins en Luca Marini.

Franco Morbidelli werd zevende voor Maverick Viñales. Bagnaia begint zondag als negende aan de race voor Aleix Espargaro. Joan Mir en Fabio Quartararo maakten de vierde startrij compleet.

De Grand Prix van Maleisië gaat zondag om 09.00 uur Nederlandse tijd van start. Francesco Bagnaia kan de wereldtitel veiligstellen, maar heeft nog een flinke klus voor de boeg. Hij heeft 14 punten voorsprong op Fabio Quartararo.

Uitslag: Q2 MotoGP Grand Prix van Maleisië